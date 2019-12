notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Da sempre esiste una lotta trae Roma e questa volta la discussione prende una piega natalizia. Infatti, i soggetti della discussione tutta social sono gli alberi di Natale delle rispettive città. Per l’occasione quello milanese è stato ribattezzato con il nome di ““.: ladeiQuest’anno Esselunga ha deciso di fare la sua parte contribuendo con quasi 1 milione di euro i quali sono serviti per innalzare il nuovo albero di Natale in Piazza Duomo. La novità che ha fatto tanto discutere è la sua struttura, ovvero tutta di ferro, senza i classici rami sempre verdi. Inoltre sarà completamente sostenibile: le sue parti saranno totalmente riciclabili. Tra le altre cose sarà anche possibile visitare il suo interno. Tutto ciò non è bastato a convincere il marito di Virginia Raggi, Andrea Saverini, autore del sopranome ...

notizieit : Ferracchio, la rivincita dei politici romani sull’albero di Milano -