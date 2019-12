Fashion Awards - da Rihanna a Naomi - tutti i look più sexy - : Elisabetta Esposito I Fashion Awards 2019 hanno portato molte star dall'outfit sexy sul tappeto rosso, come la cantante Rihanna e la decana delle top model Naomi Campbell I Fashion Awards di Londra hanno portato in passerella dive dagli abiti sexy. Come riporta Sky, alla Royal Albert Hall nella capitale britannica c’è stata una grande festa della moda. Tante le star attese, a cui se ne sono aggiunte delle altre che si sono presentate ...

Kim Jones è il miglior stilista menswear dell’anno ai Fashion Awards 2019 : Il designer britannico Kim Jones è stato appena nominato «Designer Of The Year - menswear» ai British Fashion Awards che si svolgono all'interno dei palazzi della Royal Albert Hall e non è una grande sorpresa. Dopotutto, Jones in soli due anni ha rivitalizzato Dior, caduto in una sorta di loop monocromatico, donandogli una carica di nuova energia vitale, vestendo David Beckham, A$AP Rocky, Robert Pattison e tanti altri ...

Bella Thorne e Benjamin Mascolo : un red carpet al bacio ai Fashion Awards 2019 : Stupendi! The post Bella Thorne e Benjamin Mascolo: un red carpet al bacio ai Fashion Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Londra - la cerimonia per i Fashion Awards 2019 - : Fonte foto: La PresseLondra, la cerimonia per i Fashion Awards 2019 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Le star del red carpet

Rihanna e Janet Jackson - la premiazione ai Fashion Awards 2019 che ha scioccato la popstar : All'indomani dei British Fashion Awards 2019, le foto di Rihanna e Janet Jackson hanno esaltato il pubblico che già sogna un ipotetico duetto. La popstar barbadiana ha calcato il red carpet dell'evento londinese con un abito verde menta della sua maison Fenty, dettando legge ancora una volta in fatto di stile, ma la vera sorpresa è arrivata durante la serata, quando Rihanna è stata premiata dal British Fashion Council nella categoria Urban Luxe ...

British Fashion Awards 2019 - protagonisti e vincitori : Grande parata di star sul red carpet dei British Fashion Awards 2019 che, come da tradizione, si è celebrata ieri sera al Royal Albert Hall di Londra, alla presenza di star internazionali, stilisti e modelle. A cominciare dal premio speciale consegnato a Giorgio Armani, il prestigioso Outstanding Achivement Award disegnato da Ross Lovegrove, in collaborazione con Swarovski. Per l2019;occasione lo stilista è arrivato a braccetto di ...

Julia Roberts premia Armani ai British Fashion Awards. Trionfo anche per Bottega Veneta : Giorgio Armani celebrato e premiato da due dive come Julia Roberts e Cate Blanchett, Anna Wintour stilosa ed inconfondibile, Naomi Campbell sempre divina. Sono questi alcuni dei protagonisti dei British Fashion Awards, la cui cerimonia si è svolta ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra.Julia Roberts e Cate Blanchett hanno consegnato l’Outstanding Achievement Award a Giorgio Armani, un premio che celebra il contributo creativo ...

British Fashion Awards : il trionfo di Armani (e di Bottega Veneta) : Giorgio Armani con Cate Blanchett e Julia Roberts in Armani PrivéGiorgio Armani con Roberta Armani, Cate Blanchett e Julia Roberts in Armani PrivéGiorgio Armani con Lauren Hutton, Roberta Armani, Cate Blanchett e Julia Roberts in Armani PrivéCate Blanchett in Armani PrivéAnna Wintour in Chanel CoutureAdut Akech in ValentinoRihanna in FentyStella TennantAlexa Chung in AlexachungWinnie Harlow in Vivienne Westwood by Andreas KronthalerKaia Gerber ...

Fashion Awards 2019 : il designer Ross Lovegrove ha realizzato il trofeo in collaborazione con Swarovski : Fashion Awards 2019, Swarovski ha commissionato il trofeo di cristallo da assegnare ai vincitori dell’edizione Swarovski ha commissionato al product designer Ross Lovegrove la realizzazione del trofeo in cristallo per i Fashion Awards 2019, che si terranno lunedì 2 dicembre 2019 alla Royal Albert Hall di Londra. Il trofeo è un ricordo emblematico della serata, che celebra il meglio del calendario della moda di quest’anno. Dopo ...