Farsi leggere le carte non è un comportamento cristiano | ha detto Papa Francesco

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) "Le cose se si fanno per indovinare il futuro non sono una cosa cristiana":, mentre ci si avvia ad un periodo dell'anno tradizionalmente dedicato ai vaticini e alle sibille più o meno improvvisate, precisa che questo tipo di pratiche non sono ammissibili. "Quanti di voi", ha chiesto nel corso dell'udienza generale di stamane, rivolgendosi ai presenti, "vanno ale mani dalle indovine, o afare i tarocchi? Ma come mai, se si crede a Gesù Cristo, si va dal mago e da tutta questa gente?". Lo dimostrano anche le Sacre Scritture, ricorda il pontefice: "La potenza di Dio che irrompe ad Efeso smaschera chi vuole usare il nome di Gesù per compiere esorcismi ma senza avere l'autorità spirituale per farlo, e rivela la debolezza delle arti magiche, che vengono abbandonate da un gran numero di persone che scelgono Cristo". Un "vero ...

