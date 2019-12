Famiglia scappa dalla casa in fiamme | bimbo sfugge ai genitori e rientra per salvare il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Cerca diil suo cagnolino tra lee muore con lui. Loki Sharp un bambino di nemmeno due anni è morto nell’incendio delladove abitava con i suoidopo che a gattoni erato nell’abitazione alla ricerca del suo cane. Il tragico avvenimento è stato riportato da una gazzetta locale dell’Arkansas ed è subito diventato virale sul web. Tutto è accaduto a Gentry, nello stato meridionale degli Stati Uniti. L’incendio, probabilmente dovuto ad un corto circuito elettrico, aveva spinto l’interaSharp are fuori, compreso il piccolo Loki di 23 mesi. Negli attimi concitati della paura però il piccolo è scomparso per qualche secondovista dei suoi. Vani i tentativi di ritrovarlo. Perché Loki erato inprobabilmente alla ricerca del suo compagno di giochi e di vita. Sono stati i vigili del fuoco a confermare questa triste ...

