Euro 2020 | iniziata la vendita dei biglietti per i tifosi azzurri

Mes - Eurogruppo blinda il testo : «Nessuna ragione per riaprirlo - a inizio 2020 la firma» : «Non vediamo ragione per cambiare testo» del Mes. Queste le parole del presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, nel giorno in cui il ministro dell'Economia Gualtieri è...

Roma è la peggiore città Europea in cui trasferirsi nel 2020 : Roma è la peggiore città europea nella quale trasferirsi nel 2020. Il dato emerge dall’Expat City Ranking, la classifica delle 82 più grandi metropoli mondiali, diffusa da InterNations, la più grande comunità di espatriati del mondo. La Capitale occupa il penultimo posto, preceduta da Milano: peggio di loro solo Kuwait City. I fattori presi in considerazione sono cinque: qualità della vita, ...

Golf - European Tour 2020 : al Mauritius Open in gara Edoardo Molinari - Paratore e Gagli : Si disputa da domani il Mauritius Open, sponsorizzato da Afrasia Bank, all’Heritage Golf Club, che fa parte del ben più ampio complesso Heritage Bel-Ombre, che prende il nome da un villaggio abitato da poco meno di 2500 anime. Il torneo è nato molto recentemente, nel 2015, ma dei quattro vincitori presenti nell’albo d’oro quest’anno se ne presenta solo uno, il primo, il sudafricano George Coetzee. Non ci sono invece il ...

L’ambiente in Europa : sfide di portata e urgenza senza precedenti attendono l’UE nel 2020 : sfide ambientali di portata e urgenza senza precedenti attendono l’Europa nel 2020. Nonostante le politiche climatiche e ambientali dell’UE abbiano portato vantaggi sostanziali negli ultimi decenni, il nostro continente deve affrontare questioni di grande portata: perdita della biodiversità, uso delle risorse, impatto del cambiamento climatico e rischi ambientali per la salute e il benessere. Tendenze globali, come i mutamenti demografici, ...

Badminton - Europei a squadre Lievin 2020 : l’Italia maschile con Spagna - Bulgaria - Israele e Croazia : Si sono svolti a Lievin, in Francia, i sorteggi della fase a gironi degli Europei a squadre di Badminton, che si disputeranno nella città transalpina dall’11 al 16 febbraio 2020. L’Italia, che sarà presente soltanto nel torneo maschile, è stata inserita nel Gruppo 8, con Spagna, Bulgaria, Israele e Croazia. La prima classificata avrà accesso ai quarti. Sette i gironi tra le donne, dove l’Italia sarà assente, passaggio del turno ...

Nuoto - Europei 2019 : Benedetta Pilato sfida le “veterane” Castiglioni e Carraro. Inizia la battaglia verso Tokyo 2020 : Dopo la clamorosa esplosione ai recenti Campionati Mondiali della baby quattordicenne Benedetta Pilato, capace di volare e raggiungere un irrazionale argento iridato nei 50 rana, tutti gli addetti ai lavori italiani hanno ben presto capito che, in questa stagione cruciale che ci porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo, tra le nostre corsie, vi saranno tre assolute fuoriclasse della rana femminile che si giocheranno due posti per le Olimpiadi del Sol ...

Gravina a 360° : dal girone degli Europei 2020 al duello Inter-Juve passando per razzismo e Lega : “Io sono rimasto contento per aver evitato una serie di squadre anche molto forti ma a me piace molto poco il nostro girone, e lo dico con grande franchezza. E’ un girone pericoloso, insidioso, fa bene Mancini a smorzare qualunque tipo di entusiasmo Legato alla facilità di un girone”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, oggi a Firenze al centro tecnico federale di Coverciano, a margine della presentazione ...

Raggi scrive a dipendenti : da 2020 buoni pasto aumentano a 7 Euro : Roma – Buone notizie per i lavoratori di Roma Capitale. La sindaca Virginia Raggi e l’assessore al Personale, Antonio De Santis hanno inviato una lettera ai 23mila dipendenti capitolini annunciando l’aumento dell’importo dei buoni pasto, che dai primi mesi del 2020 passera’ da 5,25 a 7 euro, riallineandone il valore a quello di tutte le altre aziende pubbliche italiane. “Riportiamo cosi’ alla ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : nei quarti di finale ennesima sfida Sabadell-Catania : A pochi giorni dal vittorioso incontro della Supercoppa Europea di Pallanuoto femminile si incrociano ancora le strade delle iberiche del Sabadell e del Catania: ancora una volta, come un anno fa, le due squadre di incontreranno nei quarti di finale dell’Eurolega. Nella scorsa stagione vinsero le spagnole, poi campionesse d’Europa, vendetta etnea in Supercoppa. L’andata si giocherà l’8 febbraio in Spagna, il ritorno il 28 ...

Tra Scudetto ed Euro 2020 - il ct Mancini ammette : “Inter-Juve lotteranno fino alla fine. Italia? Possiamo migliorare” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana si è proiettato al prossimo Europeo, sottolineando di avere grande fiducia nella sua squadra Un occhio già proiettato ad Euro 2020, l’altro sulla Serie A per seguire i propri giocatori e, perché no, scovarne di nuovi in vista della rassegna continentale che partirà il prossimo 12 giugno. LaPresse/Jennifer Lorenzini Roberto Mancini non sta con le mani in mano, continuando a lavorare per ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Sassari cerca il quinto successo Europeo consecutivo contro i catalani del Manresa : Torna la Basketball Champions League, dopo una settimana di pausa, e per Sassari è la volta di un test molto importante, al PalaSerradimigni, contro il BAXI Manresa. Gli isolani, al momento, occupano la prima posizione del girone A con un record di 5 vittorie e 1 sconfitta, ma i catalani sono in agguato, al terzo posto, e in caso di successo in Sardegna raggiungerebbero la Dinamo. Sassari arriva da un periodo molto positivo, ...

DETECting l’Allieva - ultime ore per votare il sondaggio del progetto Europeo Detect H2020 della Link Campus University : Detecting l'Allieva, le votazioni termineranno lunedì Mancano poche ore alla chiusura di “Detecting l’Allieva” il sondaggio dedicato alla serie tv di Rai 1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Grazie alle vostre preferenze, questo lunedì verranno esaminati i risultati che produrranno una nuova indagine, dopo quelle all’Università di Pescara e Bologna (guarda l’esclusiva qui), del gruppo di ricerca del ...