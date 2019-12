Estorsione con buste anonime al vicino di casa | arrestato un anziano in Sicilia

lastampa

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un 74enne con problemi economici ha minacciato il conoscente per avere 10 mila euro. Ora è ai domiciliari

