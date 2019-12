Esplosione in una fabbrica 23 morti | almeno 130 feriti | “Situazione gravissima”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)23 persone sono state uccise e 130 sono rimaste ferite da un incendio verificatosi in unadi ceramica. L’incendio è divampato dopo che una cisterna è esplosa distruggendo una parte dello stabile in cui lavoravano numerose persone. È avvenuto nella capitale del Sudan, Khartoum. La fiammata ha anche ferito circa 130 persone, alcune criticamente, ha detto il governo in una dichiarazione martedì, spiegando che il bilancio delle vittime dell’incendio potrebbe aumentare. Testimoni oculari nella capitale sudanese hanno riferito che l’autocisterna è esplosa mentre una parte del contenuto veniva scaricata. I medici dell’ospedale Bahari nel nord di Khartum hanno lanciato un appello urgente affinché tutto il personale medico venisse in ospedale per aiutare a curare le vittime dell’ustione. “Ho potuto vedere in un reparto settee in un ...

