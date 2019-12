ESCLUSIVA – Schira Gazzetta | ”Mertens-Inter solo contatti Proposto anche al Dortmund”

calciomercato.napoli

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Calciomercato Napoli: ”Mertensade Dortumund, il belga chiede un biennale da 6 milioni netti a stagione” In giornata sono rimbalzate dal Belgio indiscrezioni che vedevano Mertens in procinto di lasciare il Napoli direzione. Nicolò, giornalista de Ladello Sport nonchè esperto di calciomercato, èvenuto ai nostri microfoni. Sulla situazione legata al belga ci ha spiegato che: ”Al momentovoci. Gli agenti del belga nelle scorse settimane l’hannoall’e al Dortmund chiedendo un biennale da 6 milioni netti a stagione.Per ora non ci sono nè accordi nè altro.”. Mertens in dubbio per la trasferta di Udine Dries Mertens nel frattempo non si è allenato a causa di un attacco influenzale che ne potrebbe limitare la disponibilità per la prossima trasferta di Udine. Il belga, qualora dovessero ...

