Ernesto D’Argenio | «Sono apolide | sempre nel posto sbagliato»

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Con i baffi leggermente spioventi da ussaro dell’esercito napoleonico, le sopracciglia arrotolate all’insù, gli occhi veloci e i capelli nascosti sotto una coppola siciliana, entra in un bistrot milanese come un avventore in una locanda. Si fa strada fra i tavoli, trova il nostro. Ordina una polenta con brasato, poi attacca a raccontare. Non sta fermo un secondo, non completa una frase, dà un morso al pane, si alza e spegne la musica dalle casse del locale. Poi si risiede, si mordicchia le unghie.D’Argenio, meglio conosciuto come Italo, amico fraterno di Marco Giallini nella serie tv Rocco Schiavone, è un 34enne irrequieto. O comunque alla ricerca: di un aggettivo che non trova, di una posizione comoda, di unnel mondo. In queste sere, se non altro, ha unsu Raidue dove, ogni mercoledì, interpreta Vittorio nella fiction Volevo fare la rockstar: ragazzotto ...

INLOVEWITHDS : Io innamorata di Ernesto D'Argenio #volevofarelarockstar -