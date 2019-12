Equilibrio tra amore e lavoro | come ci si riesce?

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Far conoscere al partner il vostroTempo da dedicarsiLa ricerca dell'armoniaNo all'egocentrismoDurante i periodi di iper«Scegli unche ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua». Aveva senza dubbio ragione Confucio, mafare quando ilin questione è talmente frenetico e richiedente da non lasciare spazio alle relazioni d’? Sono tante le storie colate a picco per via di una carriera iper impegnativa. Senza andare molto lontano, è capitato poco tempo fa alla cantante Dua Lipa, che ha lasciato a malincuore il fidanzato Isaac Carew (chef e modello popolarissimo in UK), per via della sua agenda fittissima di impegni di. Dopo aver lottato per mantenere in vita il rapporto – stavano insieme dal 2017 – Dua Lipa ha deciso di chiudere per dedicarsi al suo mestiere di cantante full-time e mollare il colpo con ...

