Elton John fuori di sé in aeroporto durante il tour australiano | le testimonianze

Elton John scatenato : prima manda a quel paese la security - poi lancia con stizza la sua valigia giù dall’aereo : S’incazza con la security durante il concerto e lancia con stizza la valigia firmata dal jet privato. Elton John non finisce mai di stupire. Durante le tappe australiane del megatour Farewell Yellow Brick Rock, mister Crocodile Rock si è reso protagonista di un paio di intemperanze da vera star. Intanto durante il concerto di sabato 30 novembre al Park Stadium di Perth ha letteralmente interrotto il suo live richiamando un paio di uomini della ...

Elton John scatenato in Australia : getta la valigia e manda a quel paese la security : Il "Farewell Yellow Brick Road Tour" di Elton John è approdato in Australia e i suoi effetti si sono già fatti sentire. In appena tre giorni di tour la popstar britannica si è resa protagonista di due episodi decisamente sopra le righe. Durante il live show di sabato scorso a Perth avrebbe inveito contro il personale della security, mentre all'aeroporto di Sydney avrebbe lanciato il suo costosissimo bagaglio fuori dal suo jet privato ...

Elton John scatenato litiga con la security e con i bagagli : Elton John protagonista, ma questa volta non per le qualità canore, piuttosto per un atteggiamento da divo. Durante il concerto di Perth, in Australia, di sabato scorso, ha preso a male parole gli uomini della security colpevoli di aver tentato di cacciare una donna dal palazzetto apostrofandoli come "fichette" e "stronzi". La reazione del pubblico è stata ambivalente, qualcuno ha applaudito, qualcun altro ha fischiato. Arrivato poi a Sydney con ...

Elton John contro la sicurezza durante il concerto a Perth : “Siete degli idioti” : Elton John contro la sicurezza durante uno dei concerti del tour. L'artista britannico ha infatti fermato il suo show per riprendere gli addetti alla security, che avrebbero allontanato una ragazza dal luogo del concerto in una maniera che non ha condiviso. "Ehi, voi due, guardie della sicurezza con la ragazza, va***nculo. Riportatela indietro immediatamente. Dai. Idioti, siete tutti e due degli idioti. Non trattate le ragazze in quel modo. ...

Elton John rivela : “Ho dovuto mettere il ?pannolone durante un concerto a Las Vegas” : “Ho dovuto mettere il ?pannolone durante un concerto a Las Vegas”. A rivelarlo è Elton John che in un’intervista a Bbc One ha raccontato questo retroscena imbarazzante avvenuto durante un concerto a Las Vegas nel 2017. In quell’anno infatti, il cantante inglese dovette sottoporsi ad un intervento per rimuovere un tumore prostata e così, a causa degli effetti collaterali dell’intervento, dovette mettersi il pannolone ...

Elton John rivela : "Ho indossato il ?pannolone durante un live a Las Vegas" - : Novella Toloni durante un'intervista esclusiva alla BBC, la popstar britannica ha rivelato che indossava un pannolino sotto i vestiti durante uno show del 2017 Elton John ha svelato di aver avuto episodi di incontinenza nel suo recente passato. Intervistato da Graham Norton per BBC One, il cantante inglese ha rivelato un retroscena imbarazzante avvenuto durante un concerto a Las Vegas nel 2017. È notizia di pochi giorni fa che Elton ...

Elton John : 'HO RISCHIATO DI MORIRE'/ 'Nel 2017 un tumore e una malattia tropicale' : ELTON JOHN racconta il suo calvario nel 2017: la scoperta di un tumore alla prostata, l'imbarazzante episodio davanti a migliaia di persone e...

Elton John : "Al funerale di Lady Diana avevo così paura che per la prima volta usai un gobbo" - : Sandra Rondini Invitato nel 1997 ad esibirsi durante i funerali di Lady Diana, il cantante, che aveva riadattato le parole della sua "Candle in the wind" del 1973, aveva talmente paura di confondersi finendo col cantare la versione originale che per la prima e unica volta in vita sua chiese di poter usare un gobbo “Se avessi cantato ‘Goodbye Norma Jean’ invece di ‘Goodbye England’s rose’ probabilmente mi sarei impiccato”. Parola di ...

Elton John choc sono stato vicino alla morte : La pop star Elton John ha dovuto affrontare una lunga battaglia per rimanere vivo. Nel 2017 gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata è stato operato d’urgenza per rimuovere il tumore, ma poi viene colpito da una gravissima infezione che lo porta quasi alla morte. “Non ero mai stato così male in vita mia” racconta il cantante. in un memoriale intitolato “Me”. Elton John è riuscito a vincere la sua battaglia e a fare gli spettacoli sui ...

Elton John : perché ha deciso di non cantare mai più “Candle in the Wind” di fronte ai Principi William e Harry : <3 The post Elton John: perché ha deciso di non cantare mai più “Candle in the Wind” di fronte ai Principi William e Harry appeared first on News Mtv Italia.

Elton John : 'HO RISCHIATO DI MORIRE'/ 'Nel 2017 un tumore e una malattia tropicale' : ELTON JOHN racconta il suo calvario nel 2017: la scoperta di un tumore alla prostata, l'imbarazzante episodio davanti a migliaia di persone e...

Elton John : perché ha deciso di non cantare mai più “Candle in the Wind” davanti ai Principi William e Harry : <3 The post Elton John: perché ha deciso di non cantare mai più “Candle in the Wind” davanti ai Principi William e Harry appeared first on News Mtv Italia.

Elton John : “Nel 2017 tra cancro alla prostata e malattie tropicali ho rischiato di morire” - : Sandra Rondini Il 2017 è stato per il cantante il suo annus horribilis: dopo la diagnosi di un cancro alla prostata fu operato, ma dieci giorni dopo si trovò in una situazione umiliante sul palco di uno show a Las Vegas e, dopo essersi esibito a Santiago, contrasse una malattia tropicale che lo portò a un passo dalla morte Elton John ha deciso di rivelare, nel corso di una intervista esclusiva rilasciata al programma tv “Uncensored” ...

Elton John : “Candle in the wind? Non la eseguirò mai più davanti a William e Harry” - : Sandra Rondini La rockstar, raccontando quanto fosse legato a Lady Diana, ha giurato che non eseguirà mai davanti ai principi Harry e William la canzone che suonò al funerale della loro madre e che, da allora, ha nei loro confronti un grande istinto di protezione Elton John non voleva interpretare “Candle in the Wind” di fronte ai principi William e Harry il giorno del funerale della loro madre, Lady Diana, nonostante in questi anni ...