Elodie infuoca il web e le gelosie di Marracash | è lei la nuova testimonial di Yamamay

velvetgossip

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Anno d’oro perdopo la fine di Amici: da quel momento la cantante si sta godendo il meritato successo ed è sulla cresta dell’onda. Sicuramente la sua storia col rapper, aiuta a godersi il momento: i due sono affiatatissima e sono una delle coppie più chiacchierate dell’anno. Il singolo Margarita, che l’ha portata al successo, è stata una collaborazione proprio col fidanzato, ora in alto alle classifiche col suo nuovo album Persona. Oltre alla bravura,è stata notata per la sua bellezza ed eleganza innegabili. Ciò le è valso la chiamata come modella da parte di, nota e palindroma marca di abbigliamento intimo.infiamma Instagram: è lei ladiUn videoto, rosso come il Natale e in cuicanta una sensuale Jingle Bells, ha infiammato Instagram. Lo stacchetto danzato della cantante ha ...