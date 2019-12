Ecco la legge razzista del Pd che favorisce rom e sinti

Ornella Vanoni usa droghe leggere : ‘Ecco cosa mi faccio ogni sera prima di dormire…’ : Le confessioni shock di Ornella Vanoni Di recente Ornella Vanoni è stata ospite a In Arte, il programma in onda su Rai Tre. La nota cantante si è confessata a 360 gradi parlando della sua vita privata, della lunga carriera artistica svelando anche qualcosa di forte e inaspettato. Tra le prime cose che ha detto […] L'articolo Ornella Vanoni usa droghe leggere: ‘Ecco cosa mi faccio ogni sera prima di dormire…’ proviene da ...

Ocse - gli studenti italiani non sanno più leggere : netta differenza tra Nord e Sud Mettetevi alla prova : Ecco il test : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

Allarme Ocse - gli studenti italiani non sanno più leggere. Mettetevi alla prova : Ecco il test : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

Nuove assunzioni o straordinario : Ecco la legge nei confronti del datore : Nuove assunzioni o straordinario: ecco la legge nei confronti del datore Di seguito cerchiamo di rispondere ad una questione concreta che, non di rado, può emergere nella prassi dei rapporti di lavoro in azienda. Può un datore di lavoro servirsi del lavoro straordinario o supplementare, al fine di non dover attuare Nuove assunzioni con nuovi dipendenti? Vediamo cosa dice la legge in proposito. Se ti interessa saperne di più su quali sono ...

Whatsapp : spiare chat è reato? Ecco legge e giurisprudenza sul punto : Whatsapp: spiare chat è reato? Ecco legge e giurisprudenza sul punto Oggi l’utilizzo di applicazioni per smartphone è un fenomeno di portata globale ed alcuni di questi software, sono davvero usati da tutti. Tra essi, Whatsapp, ovvero l’app di messaggistica gratuita più conosciuta al mondo. Vediamo però se la legge consente di spiare le chat e conversazioni Whatsapp di un’altra persona, e qual è la posizione della ...

Ecobonus conto corrente in Legge di Bilancio 2020 : Ecco gli sgravi : Ecobonus conto corrente in Legge di Bilancio 2020: ecco gli sgravi Nel corso del processo di correzione del Decreto fiscale collegato alla prossima manovra potrebbe essere modificato il meccanismo di riconoscimento dell’Ecobonus, l’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli immobili. Ecobonus: superare lo sconto in fattura Presto potrebbero essere introdotte delle nuove modalità di riconoscimento dell’Ecobonus per ...

Legge di bilancio 2020 : prelievo vincite in aumento - Ecco la percentuale : Legge di bilancio 2020: prelievo vincite in aumento, ecco la percentuale Con la prossima Legge di bilancio aumenteranno i prelievi fiscali sulle vincite conseguite mediante video lottery. Legge di bilancio: incremento del prelievo sulle vincite in arrivo? L’incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante Vlt è previsto da un emendamento alla Legge di bilancio presentato dal senatore del Pd Franco Mirabelli. La proposta va a ...

LEGGE ELETTORALE/ Referendum - Rosatellum - manovra : Ecco chi decide la partita : Il cammino della LEGGE ELETTORALE è solo all'inizio. Molte le incognite sul tappeto, dalla manovra alle sorti del Referendum sul taglio dei parlamentari

Incidente stradale : termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo : Incidente stradale: termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo È ben noto a tutti – automobilisti e non – che dall’Incidente stradale spesso scaturisce una responsabilità di tipo penale, dato che dalla violazione di una o più regole del Codice della Strada possono derivare conseguenze anche molto gravi, come le lesioni personali o anche la morte di pedoni, automobilisti e persone a bordo del veicolo. Vediamo ...

Legge 104 : permessi docenti con figlio - Ecco come averli : Legge 104: permessi docenti con figlio, ecco come averli Quanti permessi hanno a disposizione i lavoratori per assistere i propri figli beneficiari di Legge 104? La normativa prevede disposizioni diverse a seconda dell’età della prole. Legge 104: cosa prevede la normativa? Basandosi su quanto previsto dalla Legge 104, in generale, si può dire che un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che del settore privato, ha la ...

Polpa di cervo richiamata - livelli di piombo fuori dai limiti di legge : Ecco il prodotto nel mirino : Scatta il richiamo di un lotto di Polpa surgelata, richiamo diffuso da Gros Cidac. Si tratta del prodotto S.I.L.C.A., richiamato per la presenza di piombo oltre i limiti di legge. Nel dettaglio, come riporta ilfattoalimentare.it, il prodotto interessato è venduto in un vassoio da 1 chilogrammo, nume

La caduta del muro di Berlino - a 30 anni Ecco miti e leggende : 30 anni fa cadeva il muro di Berlino. La demolizione del muro, in realtà costituito da più barriere parallele ai lati della cosiddetta striscia della morte, sarebbe cominciata ufficialmente il 13 giugno 1990, ma è il 9 novembre 1989 che fu raggiunto il punto di non ritorno. Quell’autunno l’intera cortina di ferro stava cedendo, e diventava complicato impedire il flusso migratorio dalla Germania dell’Est. La Repubblica ...

La caduta del muro di Berlino - Ecco miti e leggende : 30 anni fa cadeva il muro di Berlino. La demolizione del muro, in realtà costituito da più barriere parallele ai lati della cosiddetta striscia della morte, sarebbe cominciata ufficialmente il 13 giugno 1990, ma è il 9 novembre 1989 che fu raggiunto il punto di non ritorno. Quell’autunno l’intera cortina di ferro stava cedendo, e diventava complicato impedire il flusso migratorio dalla Germania dell’Est. La Repubblica ...

Manovra 2020 : Ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...