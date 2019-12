Dramma sui binari della linea Venezia e Udine, si stende mentre arriva il treno: investito e ucciso

“È molto malato”. Momento Drammatico per Raffaella Mennoia di UeD : racconta tutto sui social : Momento davvero drammatico per Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne sta soffrendo per via del problema di salute del padre. Ultimamente Raffaella pensa solo a stare accanto al padre e infatti è raro “vederla” su Instagram. Non ha tempo per queste cose. Ma, visto che è sempre stata una piuttosto attiva, ha deciso di spiegare tutto ai suoi fan. Sono mesi ormai che il papà di Raffaella è ricoverato. E le sue condizioni di salute non sono ...

Dramma in Texas : mamma uccide i 3 figli e si suicida subito dopo il divorzio dal marito : Una mamma ha ucciso i suoi tre figli di sette, nove e undici anni e poi ha rivolto l'arma contro se stessa togliendosi la vita. La tragedia martedì in una casa a Deer Park, in Texas. La donna, Ashley Auzenne, aveva trentanove anni e una settimana prima della strage familiare aveva divorziato dal marito.Continua a leggere

Dramma a Bologna - donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto : La tragedia lungo la strada Porrettana tra i comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, nella città metropolitana di Bologna. In un primo momento si era pensato a un incidente ma dai successivi accertamenti da parte dei carabinieri è emerso che si era trattato di un suicidio . La vittima, residente in zona , ha comprato della benzina poco prima e si è data fuoco.Continua a leggere

“Si è suicidato”. Gessica Notaro racconta il Dramma di cui non aveva finora parlato : Gessica Notaro è stata ospite di Vieni da me nella puntata di mercoledì 2 ottobre e ha raccontato un fatto terribile della sua vita del quale finora aveva parlato poco. Oltre a raccontare la terribile esperienza dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato che l’ha sfregiata con l’acido, Gessica Notaro ha tirato fuori dal suo passato anche un altro fatto terribile che ha segnato per sempre la sua vita: il suicidio di suo fratello che si è ...

Dramma a Genova - turista precipita dalla ruota panoramica e muore. Ipotesi suicidio : Tragedia venerdì sera al Porto Antico a Genova dove una donna, si tratterebbe di una turista straniera, è caduta dalla ruota panoramica. Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarla, la donna è morta. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, al momento si ipotizza il suicidio. A quanto ricostruito, la turista avrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima ...