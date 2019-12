Dopo Cava | firma del Pics anche a Battipaglia

Balducci Cavaliere indegno. Il Colle gli revoca le medaglie. Dopo i beni milionari addio alle onorificenze. Al tappeto l’ex dominus degli appalti pubblici : Al centro di scandali come quello degli appalti per il G8 alla Maddalena, diventato un simbolo della cricca e vistosi confiscare dal Tribunale di Roma beni per 13 milioni di euro, con tanto di applicazione della sorveglianza speciale essendo considerato dai giudici socialmente pericoloso, Angelo Balducci manteneva ancora l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Condannato in via definitiva per ...

Terremoto Albania - il giorno Dopo : oggi lutto nazionale - si scava ancora : E' pesante il bilancio del sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito soprattutto la città portuale di Durazzo. L'Italia c'è...

È iniziato lo sgombero della Cavallerizza Reale di Torino - deciso Dopo l’incendio di alcune settimane fa : Questa mattina a Torino è iniziato lo sgombero della Cavallerizza Reale, l’edificio patrimonio dell’UNESCO che da quattro anni era in parte occupato da alcuni collettivi. Come scrive Sky TG24, «l’operazione è stata avviata per allontanare le ultime persone rimaste all’interno del

PSG - niente rinnovo per Cavani? Il Matador nel mirino dei Galaxy per il Dopo Ibrahimovic : ma attenzione alla Serie A : Il PSG non sembra intenzionato a far rinnovare Cavani: il Matador finisce nel mirino dei Galaxy per il dopo Ibrahimovic, ma l’uruguagio interessa anche ai club di Serie A Le strade di Edinson Cavani e del PSG sembrano essere sul punto di separarsi. L’attaccante sudamericano, pur vendo segnato quasi 200 reti con i parigini, non è mai stato la prima opzione offensiva della squadra ma ha invece dovuto convivere sempre con la ...

Ti ricordi… Quando Gaucci e Matarrese quasi vennero alle mani Dopo un Perugia-Bari da cavalleria rusticana : “Gaucci, noi siamo di Serie A, Gaucci!”. A qualcuno queste parole non diranno nulla ad altri si illumineranno gli occhi, si allargherà il sorriso e probabilmente scapperà una risata, ricordando uno dei litigi più comici, rustici e divertenti della storia del calcio italiano, andato in scena esattamente vent’anni fa (guarda il video). Protagonisti due dei maggiori simboli del calcio di provincia italiano: Luciano Gaucci e Vincenzo ...

Uomini e Donne - Dopo anni torna un cavaliere storico del trono over : Assisteremo a grandi ritorni nelle nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Lo rivelano le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News e uno di questi, ne siamo certi, è destinato a far discutere parecchio nelle prossime registrazioni. Intanto Maria De Filippi accoglierà in studio una coppia di due ex protagonisti del trono over: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Tra loro procede tutto a gonfie vele. Tra gli applausi del ...

Adescava minorenni e diffondeva le foto peDopornografiche online : arrestato insegnante nel Novarese : Un insegnante di una scuola media di Novara è stato tratto in arresto, al termine di un'indagine durata mesi e coordinata dalla Procura di Torino, dagli agenti della Squadra Mobile di Novara con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico, adescamento di minori e atti sessuali con minorenni.Continua a leggere

Torino - Dopo la Cavallerizza c’è un altro palazzo storico che rischia l’abbandono per incuria : Come era facilmente prevedibile, data la situazione di impianti fatiscenti e non a norma, e di generale elevato degrado architettonico, strutturale e nessuna misura di controllo, la Cavallerizza Reale sta andando a fuoco per la seconda volta ed a distanza esattamente di 5 anni. Ho già scritto e detto abbastanza, scontrandomi con chi, invece di salvaguardare e rifunzionalizzare in modo intelligente e rispettoso per la storia e la dignità del ...

“In sala operatoria mancava persino il termometro”. 12enne muore Dopo intervento al femore : Torniamo a parlare dell’assurda morte a Bari di Zaraj Tatiana Coratella Gadaleta, la ragazzina di dodici anni deceduta nel settembre del 2017 all’ospedale Giovanni XXIII per ipertermia maligna durante un intervento per una frattura al femore. A quanto emerso, in sala operatoria mancavano il termometro e il farmaco salvavita, rimosso qualche settimana prima perché scaduto. Questi elementi, ritenuti “deficit organizzativi dell’azienda”, avrebbero ...

Bari - 12enne morta Dopo intervento al femore : in sala operatoria mancava anche il termometro : In sala operatoria mancavano il termometro e il farmaco salvavita, tolto qualche settimana prima perché scaduto, quando Zaraj Tatiana Coratella Gadaleta, dodicenne barese, fu sottoposta all'intervento chirurgico di riduzione di una frattura al femore. Questi elementi avrebbero contribuito ad aggravare le condizioni cliniche della ragazza, morta nel 2017 all'ospedale Giovanni XXIII.Continua a leggere

Giulia Cavaglià - l'ex U&D allo scoperto con Francesco Sole : baci su IG Dopo la smentita : A pochi mesi dalla fine della sua avventura a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore. Messa definitivamente da parte la breve ma tormentata frequentazione con Manuel Galiano, il cuore della torinese ha cominciato a battere per un suo caro amico: lo scrittore Francesco Sole. I due hanno ufficializzato il loro rapporto con alcuni teneri video apparsi sui profili Instagram di entrambi. Giulia tra le braccia dell'amico Francesco: il ...

Avril Lavigne torna live Dopo la malattia di Lyme e lo stop di 5 anni : "Mi mancava il palco" : Ha combattuto la malattia, è rientrata in sala di registrazione ed ora è pronta a calcare nuovamente i palchi europei. Avril Lavigne è tornata più grintosa che mai dopo aver affrontato la malattia di Lyme, patologia che l’ha tenuta lontana dalle scene per ben cinque anni.La cantautrice canadese ha scelto di partire dall’Italia per portare il suo Head Above Water World Tour in giro per l’Europa: ...