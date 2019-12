Domani l’asta Sport Memorabilia Tesori sportivi messi in vendita da persone che se ne

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Su Repubblica, Maurizio Crosetti racconta dei tantiivi chealle 15 sarannoall’asta per l’asta Bolaffi “2019”. Un catalogo splendido, con pezzi straordinari,indache chissà per quale motivo, legato a vicissitudini personali, se ne privano per fare cassa. Per avere la maglia di Coppi si parte da una base di 20 mila euro, per quella di Pelé da 10 mila. La maglia di Maradona, da trasferta con il Napoli, si può portare a casa con 5 mila euro. Ma ci sono anche le scarpette in cuoio di Omar Sivori, con la tomaia nera e i lacci bianchi (base d’asta 3.500 euro) e la morbida e lucida borsa da viaggio di Angelillo (500 euro). “Guardando in controluce questi cimeli si scorgono storie segrete, probabilmente non bellissime. Chi se ne priva, nove volte su dieci lo fa per bisogno: un divorzio costoso, una ...

napolista : Domani l'asta #SportMemorabilia . Tesori sportivi messi in vendita da persone che se ne privano per far cassa - ilN… - XmemCagliari : RT @Luna_scarlatta: Donatori d'opere per una #cultura che soffre. La MOSTRA sarà visitabile da domani, #3dicembre, fino al mattino del #6di… - Luna_scarlatta : Donatori d'opere per una #cultura che soffre. La MOSTRA sarà visitabile da domani, #3dicembre, fino al mattino del… -