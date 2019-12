Dl fisco | il governo pone la fiducia | salta il rinvio sulla trasparenza delle fondazioni

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ilha posto lasul decreto fiscale. Il voto è atteso per la serata del 5 dicembre alla Camera. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Gli ordini del giorno del testo verranno poi votati alle 9 del giorno successivo, mentre le dichiarazioni di voto finali si terranno dalle 17 dello stesso giorno e verranno trasmesse in diretta televisiva.Unanovità è l’eliminazione dell’emendamento Pd che avrebbe fatto slittare di un anno lo «spazzacorrotti», ossia la norma che prevede di equiparare gli obblighi dia quelli previsti per i partiti politici. Lo ha deciso la Commissione Finanze della Camera, mentre pare che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle si stiano mettendo d’accordo per ridurre nella manovra il numerotoccate, lasciando fuori quelle che hanno avuto o ...

Nicolettamarce2 : RT @DarioBallini: Oggi Capitan Cialtrone, in occasione di Santa Barbara, è andato a farsi le foto in chiesa coi Vigili del Fuoco. Quando s… -