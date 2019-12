Dietro le sardine i poteri forti | ci sono lobby gay e ecologisti

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Francesco Boezi Don Alfredo Maria Morselli, parroco della diocesi di Bologna, segnala come anche i cattolici siano stanchi dell'accoglienza a tutti costi. Un malessere che può influire pure sulle elezioni in Emilia Romagna Don Alfredo Maria Morselli, parroco della diocesi di Bologna, è uno di quei consacrati contrari ad un'accoglienza sempre garantita verso tutti. Il sacerdote non ha mai nascosto la sua visione. E il fatto che il prossimo 27 gennaio si voti in Emilia Romagna contribuisce a far sì che, anche all'interno degli ambienti ecclesiastici, emergano posizioni diverse. Il cardinal Camillo Ruini - ormai è noto - è a favore del dialogo con la Lega di Matteo Salvini. Altri settori ecclesiastici, in specie quelli progressisti, sembrano preferire la sponda del centrosinistra. L'ex ministro dell'Interno, nella regione interessata, ha candidato Lucia Borgonzoni, che è ...

