Dieta TLC contro il colesterolo alto

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) LaTLC (acronimo per Therapeutic Lifestyle Changes) è un regime alimentare molto utile nella lottal’ossidazione delLDL e, di conseguenza, vantaggioso per la salute del cuore. Approvata dall’American Heart Association, questafunziona al meglio se inserita in un programma più ampio che comprende pure esercizio fisico regolare, attenzione alla riduzione dei livelli di stress e addio alle sigarette. Per quanto riguarda l’aspetto alimentare vero e proprio, ricordiamo che chi vuole seguire questadovrebbe dedicare ai grassi insaturi il 25/35% dell’apporto calorico quotidiano. Questo significa che è importante dare spazio a olio extra vergine d’oliva, avocado, frutta secca, salmone, semi di lino e semi di girasole. I grassi saturi – p.e. quelli presenti nei prodotti lattiero caseari – dovrebbero invece ...

