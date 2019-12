Diciottenne gira a piedi l’Italia | trovato e soccorso nel parco del Partenio

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSi è conclusa soltanto con uno spavento la disavventura che ha avuto per protagonista un 18enne della provincia di Ragusa, che da alcuni giorni ha deciso dire ala nostra penisola. Nella serata di ieri il giovane, smarrito l’orientamento, si èa vagare in una zona particolarmente impervia delNazionale del: allo stremo delle forze hariparo dalle avverse condizioni meteorologiche in un rifugio montano del comune di Summonte, dove ha trascorso la notte. Solo questa mattina, ha deciso di effettuare una richiesta dial “112”, fornendo agli operatori della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino le coordinate della sua posizione. Sulla zona sono tempestivamente confluiti i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo e della Stazione Forestale di Summonte che, da esperti ...

