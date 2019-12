Diabete | il 63 per cento dei diabetici non rispetta la terapia

Bonus Diabete : chi ne ha diritto? Tutte le agevolazioni per chi soffre di glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una patologia invalidante che determina un eccesso del livello di zuccheri nel sangue. La malattia, nota anche come iperglicemia, determina appunto un aumento della glicemia che può comportare svariate conseguenze per la salute, inclusi infarti e malattie cardiache, ma anche conseguenze neurologiche, renali, oculari e cardio-cerebrovascolari. Ad oggi non esiste una vera e propria cura che permetta di guarire dal Diabete: ...

‘FaVoliamo con Denny’ a Genova - campagna per superare difficoltà Diabete : Genova, 1 dic. – (Adnkronos) – superare le difficoltà, mettersi in gioco e capire fin da piccoli che il diabete non limita la vita, i sogni e il futuro dei pazienti fin dall’infanzia. E’ questo l’obiettivo della campagna ‘FaVoliamo con Denny’, dedicata ai bambini affetti da diabete che, dopo un tour in 15 tappe è arrivata oggi anche a Genova dove si conclude un percorso che in un anno ha portato il ...

Diabete e rischio complicanze : fondamentale la regola “ABCs” per il controllo di glicemia - pressione e colesterolo : Secondo l’ultimo Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha pubblicato i dati del Global Health Observatory sulle stime dei decessi per causa, età, sesso e paese relative al periodo 2000-2016, il Diabete nel 2016 ha ucciso 1,6 milioni di persone. Il Diabete “può avere complicanze a breve e a lungo termine. Le prime possono essere legate all’iperglicemia o all’ipoglicemia, insorgono acutamente e possono mettere ...

Diabete : ogni paziente perde 4 anni in “inerzia clinica” - con glicemia alta : Una rincorsa che può durare troppo a lungo. Gli specialisti la definiscono “inerzia terapeutica”, ed è il ritardo con cui ogni paziente con Diabete tipo 2 ha accesso alla cura migliore per il proprio specifico caso. Una “rincorsa” che non riguarda solo la prima terapia, ma anche la ricerca della cura più appropriata quando il trattamento in atto risulti non più efficace. E mentre la terapia “non fa il suo dovere”, la malattia progredisce in ...

Diabete e artrite reumatoide : come affrontare l’infiammazione. Arriva la terapia per due : Nelle forme più gravi di artrite reumatoide, ogni piccolo movimento diventa faticoso e può creare dolore. Eppure, contro questa infiammazione, malattia che colpisce in prevalenza le donne e spesso comincia da giovani, la scienza comincia a trovare contromisure sempre più efficaci. Anche quando un’altra malattia estremamente diffusa, il Diabete di tipo 2 (quello che compare negli adulti), si lega alla patologia reumatica. In Italia il 13,6 per ...

Diabete - controllo metabolico per evitare complicanze : Diabete, un buon controllo metabolico per evitare complicanze: la nuova frontiera dell’efficacia. Per le persone con Diabete tipo 2

Diabete in aumento tra i bambini - i segnali per riconoscerlo : Il 40% dei bimbi in Italia arriva alla diagnosi in ritardo, è importante riconoscere il problema il prima possibile

Diabete e complicanze : perché è importante prevenire la malattia renale prima che appaiano i primi sintomi : Il Diabete è una malattia cronica che costituisce un vero pericolo per la salute perché causa complicanze al cuore e alle arterie, al sistema nervoso, alla vista e anche ai reni. “Circa il 40% dei pazienti diabetici sviluppa una malattia renale cronica e in 3 casi su 10 chi ha una malattia renale dovuta al Diabete prima o poi avrà bisogno della dialisi o del trapianto. Inoltre – spiegano in un approfondimento gli esperti ...

Diabete - colesterolo alto - pressione alta : la cura per la sindrome metabolica arriva da un anticancro : I farmaci nuovi? Li ricaviamo da quelli vecchi. La rivoluzione dell’approccio farmacologico che sta prendendo piede negli ultimi anni ha una nuova importante conferma in uno studio pubblicato oggi sulla rivista internazionale Nature Communications da due centri di ricerca di primo piano dell’Università di Trento. Lo studio che indaga le parentele molecolari tra patologie e effetti farmacologici è frutto di un lavoro fianco a fianco tra due ...

Diabete - controllo metabolico per prevenire complicanze : Diabete di tipo 2, un buon controllo metabolico per prevenire le complicanze. “Diabete: la nuova frontiera dell’efficacia” il 2 dicembre a Milano

Diabete - riso bianco o riso integrale per tenere a bada la glicemia? : Diabete, riso bianco o riso integrale per tenere a bada la glicemia? Quando si soffre di Diabete è importante scegliere quali alimenti mangiare

Diabete : come riconoscerlo con o senza sintomi tipici - le 10 regole da seguire per un’alimentazione corretta : Oggi è il World Diabetes Day (WDD), istituito nel 1991 dalla International Federation of Diabetes (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal Diabete. In Italia, la giornata mondiale del Diabete è organizzata dal 2002 ogni anno da Diabete Italia. Sono 4 milioni gli italiani con Diabete, più un altro milione che non sa di esserlo. E quelli con preDiabete (una condizione che può portare ...

Diabete - glicemia alta e parodontite : una relazione pericolosa da non sottovalutare : In Italia il 30-40% delle persone con Diabete o preDiabete[1], circa 1,5-2 milioni di individui, soffre anche di parodontite: una persona con Diabete ha infatti un rischio tre volte più elevato di soffrire di infiammazione o forme più gravi di problematiche gengivali. 1,[2],[3] parodontite e Diabete sono due malattie croniche strettamente correlate, che trovano nell’infiammazione una caratteristica comune che ne ha determinato lo sviluppo.2 La ...