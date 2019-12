Delitto di Cogne | chiesto pignoramento della villetta

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) E’ contesa aperta sulladi, teatro del terribileche nel 2002 costò la vita al piccolo Samuele Lorenzi. A chiedere ildell’abitazione, di proprietà di Anna Maria Franzoni esua famiglia, è l’avvocato Carlo Taormina il quale ha accusato la sua assistita di non aver pagato tutte le parcelle relative al periodo nel quale il legale ha difeso la Franzoni: la donna avrebbe in sospeso oltre 275 mila euro ma si sarebbe opposta al, motivo per il quale nella vicenda è entrato il Tribunale di Aosta.diDa sempre al centrovicenda, laditorna al centrocontesa. Il tribunale di Bologna nel marzo 2017 ha stabilito le ragioni dell’avvocato Taormina quantificando gli oneri da pagare in 275 mila euro. Il decreto diè stato notificato alla ...

