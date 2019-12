Deforestazione Amazzonia | “Per tutelare l’ambiente va battuta la povertà”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lanell’brasiliana non finirà finché non ci sarà “uno sviluppo sostenibile nella regione, dove vivono 20 milioni di brasiliani, che hanno bisogno di alternative per sopravvivere”: lo ha detto al quotidiano spagnolo El Pais il ministro dell’ambiente brasiliano, Ricardo Salles, che si trova a Madrid per partecipare al vertice Cop25 sui cambiamenti climatici. “L’aumento dellae’ avvenuto negli ultimi sette anni e non è cambiato nell’ultimo anno”, ha affermato Salles, contestando i numeri allarmanti sullain(+30% quest’anno rispetto al 2018). “Ciò che dovrebbe essere preso in considerazione è che le persone che vivono inhanno la maggior quantita’ di risorse naturali e allo stesso tempo sono le più povere di tutto il Paese. Se non ...

