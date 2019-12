Death Stranding | il Director di Super Smash Bros Ultimate loda l' opera di Kojima

Death Stranding ed il problema dei veicoli abbandonati dai giocatori - in arrivo una patch : La scorsa settimana, Kojima Productions ha annunciato una patch per Death Stranding, prevista per metà dicembre. Una delle funzionalità più richieste della prossima patch? La possibilità di eliminare i veicoli lasciati da altri giocatori.A quanto pare infatti i veicoli abbandonati sono un grosso problema. In Death Stranding esiste un mondo condiviso con gli altri giocatori, in cui le persone possono interagire con strutture costruite da altri, ...

Man Standing di Hideko Kojimba è la 'straordinaria' parodia di Death Stranding : Qualcosa del genere doveva succedere prima o poi. Un'anima coraggiosa si è impegnata a creare una parodia piuttosto elaborata di Death Stranding di Hideo Kojima.Ecco qui Man Standing! Il gioco ha anche un trailer e la pagina Steam dedicata mostra una data di uscita programmata per il 10 dicembre.Proprio come Death Stranding, Man Standing promette grafica di nuova generazione, una trama filosofica profonda, battaglie emozionanti, interazione ...

Per un sequel di Death Stranding Hideo Kojima vorrebbe 'partire da zero' : In un interessante articolo di Vulture, che presenta un'intervista con Hideo Kojima condotta durante il World Strand Tour, è emersa brevemente la possibilità di un sequel di Death Stranding. Kojima afferma di essere diventato amico intimo di Norman Reedus durante le sessioni di shooting per il gioco, e ha espresso interesse a lavorare di nuovo con l'attore, possibilmente a un sequel di Death Stranding. Tuttavia, aggiunge, che se dovesse creare ...

Death Stranding 2 nei piani di Kojima? Potrebbe essere qualcosa di totalmente nuovo : L'esordio di Death Stranding sulla scena videoludica è stato, come era lecito aspettarsi, qualcosa di altamente pirotecnico. La nuova apparizione sotto forma di videogame di Hideo Kojima sul mercato non poteva non rappresentare un momento particolarmente atteso dai videogiocatori di tutto il mondo, visto l'estro creativo che il publisher dagli occhi a mandorla ha sempre messo in mostra all'interno dei titoli che lo vedevano in cabina di regia ...

Death Stranding è ora disponibile anche sotto forma di libro : All'inizio di novembre, era stato rivelato che Death Stranding sarebbe approdato anche in versione cartacea attraverso due libri basati sulla trama del gioco. Ora i romanzi sono disponibili sugli scaffali giapponesi e la cosa è stata documentata attraverso i social.Insieme alle versioni standard disponibili ora, a partire dal 28 febbraio sarà disponibile anche un'edizione Steelbook, che presenta una splendida copertina creata da Pablo Uchida. ...

La musica di Death Stranding e il modo in cui Kojima sceglie i brani per i propri giochi - articolo : Il creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, non ha mai nascosto il suo interesse per le altre forme d'intrattenimento, oltre ai videogiochi. In qualche intervento passato ha affermato di essere composto per il 70% di film e regolarmente esprime il suo amore per gruppi musicali come i Chvrches, gli Apocalyptica o i Silent Poets. Quando si tratta di implementare la musica nelle sue opere, però, i suoi gusti diventano quasi esoterici.Death ...

Death Stranding : qual è il personaggio preferito dai fan? : quale sarà il personaggio preferito dai fan di Death Stranding? Questo deve essersi domandato Kojima mentre dava il via, lo scorso 22 novembre, a un sondaggio sicuramente piuttosto interessante su Twitter, sondaggio visibile sotto l'hashtag #DeathStrandingcharacters.Come possiamo vedere, ora sono disponibili i risultati, e dal sondaggio popolare è emerso come il personaggio preferito dalla rete sia Cliff Unger, il misterioso personaggio ...

Recensione Death Stranding - Hideo Kojima porta all’evoluzione il videogioco : Entrare in contatto con Death Stranding può risultare traumatico. Non parlo di un trauma nella sua accezione negativa, quanto più di uno scossone al modo di percepire il media videoludico nella sua accezione più pura. D'altronde quando ci si interfaccia con una produzione che reca indelebile l'impronta di Hideo Kojima è impossibile che tutto resti immutato al termine delle proprie sessioni di gaming. E questa nuova IP non fa di certo eccezione, ...

Death Stranding : Hideo Kojima si mette a nudo - parlando del suo vissuto che ha ispirato il tema della connessione nel gioco : Attraverso una particolare ed intima intervista, Hideo Kojima ha illustrato gli aspetti più oscuri e meno noti dello sviluppo di Death Stranding, arrivando a toccare argomenti personali come la solitudine e la morte dei suoi genitori. Come ormai sappiamo, lo scopo di Death Stranding è di riconnettere le persone. Nei panni di Sam, i giocatori scalano montagne frastagliate, battute dalla pioggia, inciampando, cadendo e talvolta danneggiando il ...

Death Stranding e i Lego si incontrano in un curioso concept : Death Stranding è ormai disponibile per PS4 e moltissimi giocatori si sono tuffati nel nuovo apprezzato gioco di Hideo Kojima. Ma non solo, il titolo è stato anche una fonte di ispirazione per numerosi fan, come l'utente Mike The Brick Guy, che ha deciso di far incontrare i Lego e Death Stranding.L'utente ha ricreato quello che dovrebbe essere il protagonista del gioco, Sam, con il suo carico sulle spalle mentre tenta di scappare dalle Creature ...

Death Stranding nella vita reale? Possibile grazie al folle video parodia di Mega64 : Mega64, il team di attori specializzato nella realizzazione di parodie legate al mondo dei videogiochi, ha deciso di riservare il trattamento "real life" anche a Death Stranding, l'ultima fatica di Hideo Kojima (che potete scoprire nella nostra guida completa).Per chi non lo sapesse, il canale Youtube di Mega64 è carico di video divertenti con un concept molto basilare: trasportare un videogame e i loro personaggi nel mondo reale per ammirare ...

Dopo Death Stranding il veterano Ken Imaizumi lascia Kojima Productions : Ken Imaizumi, un noto personaggio di Kojima Productions per quasi 20 anni, è stato membro fondatore della nuova Kojima Productions indipendente. Come direttore aziendale, ha supervisionato tutta la produzione di Death Stranding.Durante la precedente incarnazione dello studio presso Konami, Imaizumi ha lavorato su tutti i titoli Metal Gear Solid dal 2001. Più recentemente, è stato produttore di Guns of the Patriots, The Phantom Pain e Metal Gear ...

Death Stranding si aggiorna - importanti novità in arrivo a dicembre : È stata un attesa particolarmente lunga quella per Death Stranding, il nuovo titolo partorito dal genio creativo di Hideo Kojima che ha fatto il suo esordio nel corso dei primi giorni di questo uggioso mese di novembre. Una produzione che si sposa perfettamente con le condizioni climatiche dell'Italia in questo periodo, sebbene gli scrosci di pioggia siano nel nostro caso molto meno pericolosi rispetto a quelli del gioco. Numerosissimi i ...

Death Stranding : la nuova patch 1.6 apporta miglioramenti alle performance del gioco : Death Stranding con la nuova patch è stato ritoccato dagli sviluppatori di Kojima Productions, in particolare sono state apportate migliorie alla stabilità del gioco e al multiplayer.L'aggiornamento, come possiamo vedere dal changelog, ha migliorato le prestazioni globali del gioco, e ottimizzato anche le funzionalità online con qualche ritocco al netcode.Il multiplayer asincrono che lega tutti i giocatori è stato quindi migliorato, e il frame ...