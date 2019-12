Death Stranding | il director di Super Smash Bros Ultimate loda l' opera di Kojima

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Masahiro Sakurai (di) ha di recenteto l'ultima fatica di Hideo, dichiarando che esistono pochi titoli con questo grado di originalità, decisamente un gioco non per tutti.Sakurai ha anche apprezzato com'è stato costruito, inizialmente pensava infatti fosse un gioco fin troppo facile (a causa dell'aiuto degli altri giocatori online), ma si è poi ricreduto in quanto ha scoperto che se prima non si raggiunge un obiettivo e lo si collega alla rete, non si riceverà alcun aiuto.Pur essendo un ottimo gioco,non è esente da difetti, che secondo Sakurai sono da ricercarsi in un interfaccia che si basa troppo sul tenere premuti i pulsanti e linee di testo troppo piccole e difficili da leggere senza sforzare gli occhi.Leggi altro...

