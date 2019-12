De Luca | “Ho parlato con Mattarella | violenti impuniti contro la Regione”

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDi Carlo Tarallo Napoli – “Ne hocon il presidente della Repubblica e ho chiesto alla prefettura di Napoli di liberare la sede della Regione Campania”. Il governatore della Campania, Vincenzo De, rivela di aver chiesto al capo dello Stato, Sergio, di intervenire per mettere un freno a aggressioni e proteste violente. Deè intervenuto questa mattina a Radio Crc, come riporta l’agenzia Dire. “Abbiamo fatto crescere”, ha detto De, “l’abitudine ad assediare la Regione, non avviene neanche in Africa Subsahariana. L’ingresso della Camera dei deputati mica viene bloccato da bivacchi e delinquenti? Nessuno si deve più permettere di venire a rompere le scatole davanti alle porte della Regione Campania”. Il presidente della Regione Campania è letteralmente scatenato: “Sono andato in questura come un ...

