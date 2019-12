Dati Istat Paolo Capone UGL | “Necessaria Flat tax e taglio del cuneo fiscale”

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), Leader UGL: “Preoccupano sfiducia dei consumatori e calo crescita dei consumi. Necessariatax edel. “Sono dati allarmanti quelli pubblicati dall’Istat sull’andamento dell’economia italiana che non lasciano speranza alle aspettative dei consumatori. Frena ancora la spesa delle famiglie che a fine 2019 crescerà appena dello 0,6%, in netto rallentamento rispetto all’anno precedente. Il quadro negativo appare lo stesso anche per il 2020, segno che gli italiani sono sfiduciati e maggiormente propensi al risparmio e non all’acquisto di beni”. Lo ha dichiarato in una nota, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dati rilasciati dall’Istat. “Prospettive per l’economia italiana nel 2019-2020’. “Il Governo deve intervenire urgentemente attraverso misure coraggiose come la ‘tax’ e un poderoso ...

