Dal nuovo Xavier Dolan a Ken Loach | ecco il nuovo listino Lucky Red!

Mercato Juventus - altra svolta : ecco il nuovo rinforzo Dal Chelsea! : Mercato Juventus- Bianconeri pronti a recitare una parte da protagonisti anche in vista dell’imminente sessione di Mercato invernale. Secondo quanto riportato dalle ultim e indiscrezioni di Mercato, Pratici sarebbe interessato fortemente ad Emerson Palmieri. L’attuale terzino del Chelsea potrebbe rappresentare una valida alternativa ad Alex Sandro in vista della seconda parte di stagione, un rinforzo che potrebbe portare qualità ed ...

Nuovo Teatro Sanità - Dal 8 dicembre in scena con : “Le spose” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Nuovo Teatro Sanità, dopo le esperienze di Teatro site-specific, prima nelle camere d’albergo del Grand Hotel Parker’s e poi nei bassi del rione Sanità, dà vita ad un Nuovo entusiasmante esperimento di Teatro fuori dal Teatro dal titolo T-Club, che ripensa gli spettacoli ambientandoli in discoteca, con la direzione artistica di Riccardo Ciccarelli. Il progetto nasce in sinergia con il Duel Club, dove ...

Altra perla Dall’amico di Salvini e Meloni. Orbán mette a tacere i diritti umani. Vietato diffondere report di Amnesty International & C. L’Ungheria indirizzata verso un nuovo oscurantismo : Se non è una stretta sui diritti umani poco ci manca. Perché impedire alle Organizzazioni non governative di controllare che siano rispettati è un po’ come ammettere di avere qualcosa da nascondere. Il caso della sovranista Ungheria, guidata da Viktor Orbán, di cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni si vantano spesso di annoverare tra i propri alleati europei, è eclatante: Vietato diffondere i comunicati e dichiarazioni di Amnesty International e ...

Fuori Dal Coro : stasera il nuovo appuntamento su Rete4 : Scopriamo i temi della nuova puntata di stasera con il programma di approfondimento di Mario Giordano. Ospiti in studio: Paolo Del Debbio, Rita Dalla Chiesa e Alessandra Mussolini.

La recovery Android TWRP viene supportata ufficialmente Dal nuovo Redmi K20 Pro e da alcuni smartphone Nokia : La TWRP è ufficialmente disponibile per il Redmi K20 Pro, lo Xiaomi Mi 9T Pro, il Nokia 7.2 e il Nokia 6.2 L'articolo La recovery Android TWRP viene supportata ufficialmente dal nuovo Redmi K20 Pro e da alcuni smartphone Nokia proviene da TuttoAndroid.

Nuovo round Borgonzoni-Bonaccini sui disabili. Il governatore uscente : Dalla leghista «fake news» : Nuovo capitolo della sfida dai toni accesi fra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini in vista delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, la polemica fra i due più quotati candidati si sposta sulle rette per i cittadini diversamente abili. La candidata leghista Borgonzoni in Emilia-Romagna è tornata ad attaccare il governatore uscente sui ...

Dal Pinocchio di Garrone al nuovo Martin Scorsese : ecco il 2020 di 01 Distribution! : 01 Distribution ha presentato il nuovo listino 2020 che, oltre a Scorsese e Mendes, è pieno di grandi nomi italiani come Garrone, Moretti, Muccino e Amelio. Il 2020 di 01 Distribution mostra un'abbondanza di varietà, quantità e qualità nel suo nuovissimo listino dei film in uscita nel 2020. Ampio spazio al cinema italiano, dal sequel di Massimiliano Bruno al Pinocchio di Matteo Garrone, passando per il cinema d'autore di Martin Scorsese e Sam ...

Giuseppe Conte - altra slavina Dalle Iene. "Ha mentito" - nuovo fronte : Guido Alpa lo manda a casa? : Ancora una volta il presidente del consiglio Giuseppe Conte è accusato di aver mentito, in ordine ai suoi rapporti professionali con il suo maestro, il giurista Guido Alpa. Nel bel mezzo della tempesta Mes, su cui Conte - secondo le opposizioni- non avrebbe riferito il vero, il premier dovrà affront

"Hai disonorato mia figlia e ora la sposi". Modena - è "costrizione al matrimonio" - nuovo reato previsto Dal Codice rosso : Lo prevede il nuovo articolo 558 bis del Codice penale. Padre denunciato dopo un'aggressione davanti a scuola

Università - ricercatori bloccati Dalla burocrazia. Ma col nuovo decreto cambiano le regole : Un gruppo di scienziati dell’Università di Cagliari mi ha scritto raccontandomi una storia surreale. Rischiano di perdere uno strumento fondamentale per la loro ricerca a causa della burocrazia e delle leggi folli. Se non riusciranno a concludere in tempi brevi un acquisto di elio liquido (non quello con cui si riempiono i palloncini) che è dell’ordine di 1500 euro, si bloccheranno tutte le loro ricerche per mesi e per riattivare lo strumento ...

WhatsApp Beta : l’ultima versione segna un nuovo passo in avanti circa l’implementazione della moDalità scura : La nuova versione di WhatsApp Beta mostra ulteriori affinamenti della modalità scura che adesso include il risparmio della batteria L'articolo WhatsApp Beta: l’ultima versione segna un nuovo passo in avanti circa l’implementazione della modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Defr - Simeone : bene ok a studio prefattibilità nuovo ospeDale Latina : Roma – “Un’importante svolta in grado di migliorare l’offerta sanitaria in provincia di Latina. Con l’approvazione dell’emendamento al Defr 2020 presentato dal sottoscritto, la Regione Lazio, nell’ambito degli investimenti nell’edilizia sanitaria, ha previsto la possibilita’ di un nuovo ospedale a Latina. Nel capitolo del Defr dedicato alle politiche sanitarie in attuazione e le previsioni ...

Android 11 di nuovo protagonista : novità per la MoDalità Aereo : Sognate di poter usare il Bluetooth con attiva la Modalità Aereo? Android 11 potrebbe avere la soluzione per voi. Secondo quanto trapelato da un commit potrebbe arrivare presto una soluzione che risolverebbe il problema. L'articolo Android 11 di nuovo protagonista: novità per la Modalità Aereo proviene da TuttoAndroid.

Ready Music Play - il nuovo programma di DeAKids Dal 16 dicembre : cast e anticipazioni : Si intitola Ready Music Play ed è il nuovo programma targato DeAKids (canale Sky 601) in onda a partire dal 16 dicembre tutti i lunedì alle 20:25. La curiosità attorno al programma è nata da qualche settimana già solo per il suo titolo, ancor di più in queste ore con lo svelare del cast e del contenuto del programma.A condurre Ready Music Play sarà Jody Cecchetto, un cognome di rilievo essendo figlio d'arte del celebre Claudio. In occasione ...