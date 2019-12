Curling | Qualificazioni Mondiali doppio misto 2020 | l’Italia batte Slovenia e Cina

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’Italia continua a viaggiare a vele spiegate nel torneo di qualificazione aidi. Gli azzurri hanno conquistato altre due vittorie sul ghiaccio di Greenacres (Scozia, Gran Bretagna) e si sono confermati in testa al gruppo C con quattro vittorie all’attivo, sempre più vicini alla fase a eliminazione diretta. Veronica Zappone e Simon Gonin hanno letteralmente travolto laper 10-1 e poi hanno liquidato anche la malcapitataTaipei per 8-2, giganteggiando in lungo e in largo senza la minima difficoltà e meritando untrionfo contro avversarie ampiamente alla portata della coppia azzurra. Di seguito tutti i risultati di oggi e le classifica del torneo di qualificazione aidi. RISULTATI(OGGI 4 DICEMBRE): SETTIMA SESSIONE: Germania-Kosovo 8-2 Ucraina-Guyana ...

zazoomnews : Curling qualificazioni Mondiali doppio misto 2019: Simone Gonin e Veronica Zappone danno all’Italia la prima vittor… - OA_Sport : Curling, qualificazioni Mondiali doppio misto 2019: Simone Gonin e Veronica Zappone danno all’Italia la prima vitto… - PineroloPlay : Partono le qualificazioni mondiali 2019 di Curling, doppio misto in Scozia - -