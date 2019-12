Creare lavoro è meglio che difenderlo

ilfoglio

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Unicredit annuncia il taglio di 8 mila posti tra il 2020 e il 2023 e la chiusura di 500 sportelli. A differenza del passato la ristrutturazione riguarderà l’Italia, oltre a Germania e Austria. L’annuncio dell’ad Jean Pierre Mustier è coinciso con la comunicazione di distribuzione di 8 miliardi di di

DavidSassoli : A Madrid per conciliare la lotta al cambiamento climatico con un’agenda sociale e industriale. Difendere e creare p… - matteorenzi : Il dramma vero è che il #redditodicittadinanza è un flop incredibile. Prima o poi anche chi l’ha votato - Lega e Ci… - nzingaretti : Ci batteremo per un programma condiviso di innovazione per una nuova agenda per il 2020: riaccendere l’economia, cr… -