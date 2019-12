Corinaldo | la mamma di Daniele contro Sfera Ebbasta | “Non ha mai chiamato”

Corinaldo un anno dopo - la mamma di Daniele : “Da Sfera Ebbasta nemmeno una telefonata” : Donatella Magagnini racconta ai microfoni di Fanpage.it il dolore per la perdita del figlio Daniele Pongetti, morto a 16 anni nella strage di Corinaldo: "Avevo un brutto presentimento quando sono arrivata alla Lanterna Azzurra, l'ho riconosciuto dalle scarpe perché era in condizioni pietose". Rabbia contro Sfera Ebbasta: "Non ce l'ho con lui ma con l'organizzazione. Voglio giustizia".Continua a leggere

