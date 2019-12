Coppa Italia | l’Udinese strapazza il Bologna | poker dei friulani | felsinei non pervenuti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Udinese– L’Udinese vola agli ottavi di. Tutto facile per icontro il. L’Udinese parte forte ed ha un paio di occasioni con Barak e Lasagna, ma non riesce a concretizzarle. Poco dopo il 20° la squadra di Gotti passa con Barak. Grande giocata di Lasagna, il ceco si inserisce e batte Da Costa con un bel tiro all’angolino basso. Ilpunge poco e l’Udinese trova il raddoppio con De Maio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gol dell’ex per il difensore. In avvio di ripresa ilprova ad impensierire Nicolas, ma i tentativi di Orsolini e Svanberg sono timidi. Al 77′ l’Udinese cala il tris e chiude la partita: palo di Lasagna, l’azione prosegue e Mandragora trova il bersaglio grosso con il sinistro. Nel recupero c’è spazio anche per la gloria personale di Lasagna, che ...

ACPerugiaCalcio : ?? | #SasPer 1-2 SIAMO AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA!!! #griforobot ???? - acffiorentina : | ?? | Finale al Franchi la Fiorentina supera il Cittadella 2-0 e va agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà l'… - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, agli ottavi il Napoli affronterà il @ACPerugiaCalcio ???? -