Controlli al mercato di Mirabella Eclano | oltre 5mila euro di sanzioni

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Permane alta l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. I Carabinieri della Stazione Forestale di, a seguitoagroalimentari eseguiti durante ilche settimanalmente si svolge nella Città Eclanese, hanno elevatoamministrative per un totale di circa 5.500a carico di tre commercianti. I, effettuati congiuntamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia e della locale Stazione territoriale nonché a personale dell’ASL di Avellino, hanno permesso di constatare il trasporto di alimenti con un veicoli non igienicamente idonei, la vendita di circa 25 chili di prodotti alimentari privi di ...

