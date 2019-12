Conegliano-Guangdong | Mondiale per club volley femminile 2019 | orario d’inizio e come

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Oggi mercoledì 4 dicembre si giocaEvergrande, match valido per ilperdi. Le Pantere tornano in campo a Shaoxing (Cina) dopo aver sconfitto l’Eczacibasi nell’incontro di cartello andato in scena ieri e sfideranno la compagine cinese che all’esordio ha sconfitto l’Itambe Minas. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico e non vorranno certamente farsi fermare dalle padrone di casa, le ragazze di coach Daniele Santarelli sembrano avere una marcia in più e inseguono il secondo successo consecutivo in questa rassegna iridata per ipotecare la qualificazione alle semifinali ma non dovranno comunque sottovalutare un ottimo avversario che può contare su delle individualità di rilievo. Le venete si affideranno alle bordate di Paola Egonu, Miriam Sylla e Kimberly Hill sostenute dalla ...

zazoomblog : Diretta Guangdong Conegliano- Streaming video tv: sfida alle cinesi Mondiale Club - #Diretta #Guangdong… -