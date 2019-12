Concorso Regione Campania 2019 | pubblicati risultati preselettive per profili laureati e

leggioggi

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sul sito del Formez Pa sono statigli esiti provvisori delleanche per idiplomati in categoria C del. I primi ad essere resi noti a Novembre, quelli deiche concorrono per un posto in categoria D. Diversamente da ciò che è stato comunicato inizialmente dagli Enti organizzatori infatti, inon sono statitutti assieme. La correzione delle proveper i 2243 posti in categoria C e D è iniziata il 17 Ottobre, data e modalità comunicate dal Formez con un avviso sul sito. Vediamo assieme tutte le novità in merito. Guida completa sul: esiti provvisori Categoria Dgli elenchi provvisori della procedura in categoria D riservata ai: lo comunica il Formez Pa sulla sua pagina Facebook e sul sito ufficiale. Otto gli elenchi alfabetici ...

