Concorso pubblico per 120 assunzioni di funzionari Polizia di Stato | richiesta la laurea

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nel decreto n.95 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3 dicembre èindetto unper 120nel ruolo di commissario della carriera deidelladi. I cittadini in possesso dei requisiti resi noti dal bando potranno avanzare la propria candidatura entro e non oltre il 2 gennaio 2020. La selezione avverrà mediante esami e valutazione dei titoli e per la partecipazione saràla. È altresì importante specificare che, come riportato dal bando, 120 posti saranno riservati al personale delladiappartenente al ruolo degli ispettori, nonché al ruolo direttivo ad esaurimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dodici posti al restante personale delladidi: i requisiti richiesti per la candidatura La ...

