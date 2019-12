Concorso Fondazione Bonduelle per progetti di ricerca partecipata su alimenti di origine

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) In occasione del 12° congresso della, “la catena alimentare vegetale e la sostenibilità: una questione di equilibrio! ” Guillaume Debrosse, CEO del Gruppo, ha annunciato il lancio di un nuovo bando per la presentazione diincentrati sulla. Il bando è quindi aperto a tutti i gruppi diaccademica che lavorano suglidivegetale e che vedono il coinvolgimento dei cittadini in prima persona. Creata nel 2004, laLouisha come obiettivo quello di cambiare in meglio le abitudini alimentari nel rispetto del pianeta e dell’uomo. Di fronte alle monumentali sfide legate al settore alimentare, sia umane che ambientali, lariafferma il suo sostegno alla, coniugando iniziative sul campo escientifica. È per questo che il 3 dicembre 2019, in ...

WeCanJob : #Concorso per 25 #Oss a tempo indeterminato presso la APSP “Fondazione Comunità di Arco”. Scarica qui il bando comp… - LundbeckItalia : Eccoci con l'assegnazione dei due riconoscimenti speciali fuori concorso conferiti al Progetto Fondazione Itaca Onl… - FplPavia : Preparazione Concorso O.S.S. IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo - -