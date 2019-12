Commissione Banche al via forse prima di Natale I vertici dell’organismo parlamentare

lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Dopo diversi rinvii, ladovrebbe partiredi. Ieri il senatore leghista Roberto Calderoli, membro della stessa, nella veste di presidente di turno dell’assemblea del Senato ha comunicato che laseduta è prevista per giovedì 19 dicembre alle 19. Una decisione presa, dopo che proprio ieri è slittato l’insediamento della bicamerale d’inchiesta, dai presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico.didunque dovrebbe essere scelto il presidente dellasul sistema bancario e finanziario e i lavori dovrebbero partire. A tale ruolo ha ambito a lungo il senatore pentastellato Gianluigi Paragone, subito fuori gioco però per le sue posizioni oltranziste e in contrasto con lo stesso Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo la formazione dell’esecutivo giallorosso. A sperare è quindi il senatore ...

