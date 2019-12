ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È una querelle che dura da tempo e che da tempo è finita nelle aule dei Tribunali. Ovvero il mancato pagamentoparcella all’avvocatoda parte di Annamaria Franzoni, la donna condannata per l’omicidio del figlio Samuele. Il legale, a cui è stato riconosciuto il diritto a essere pagato, ha avviato una contesa sulladidove avvenne l’infanticidio. Tormina vuole che sia pignorata, la Franzoni si è opposta evicenda, secondo quanto riporta l’Ansa, si occuperà il Tribunale di Aosta. La sfida legale sulla casa di Montroz dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il piccolo Samuele, delitto per cui la madre ha scontato una pena di 16 anni, ha origine nella sentenza civile che ha condannato Franzoni a risarcire il penalista per un mancato compenso di oltre 275mila euro, per la difesa nel giudizio. Torna dunque oggetto di contrapposizione ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Cogne, l’avvocato Carlo Taormina chiede il pignoramento della villetta: “Annamaria Franzoni mi deve 450mila euro” http… - fattoquotidiano : Cogne, l’avvocato Carlo Taormina chiede il pignoramento della villetta: “Annamaria Franzoni mi deve 450mila euro” - Italia_Notizie : Cogne, parcelle mai pagate dai Franzoni: Taormina vuole far pignorare villa del delitto -