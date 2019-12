Cogne | avvocato Taormina chiede pignoramento villetta delitto

tg24.sky

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sarà il Tribunale di Aosta ad avere l'ultima parola su una contesa giudiziaria che vede protagonista l'Carloe Annamaria Franzoni, la donna che fu condannata a 16 anni di carcere per l'uccisione, avvenuta a gennaio del 2002, del figlio Samuele in una. I 16 anni di pena furono ridotti a meno di 11 grazie a tre anni di indulto e ai giorni concessi di liberazione anticipata., che difese la Franzoni fino al processo di appello, lamenta il mancato pagamento degli onorari da parte della donna e dunqueildella casa stessa secondo una sentenza arrivata nel marzo 2017 dal tribunale di Bologna che quantificò la cifra mancante in 275mila euro.avvenuto il 22 ottobre Ilè stato notificato alla Franzoni lo scorso 22 ottobre e la cifra da corrispondere aè salita a oltre 470mila euro ...

