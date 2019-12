Climate Change | quali sfide per l’edilizia? Bilancio della 7° Conferenza Nazionale

La riforestazione al centro della lotta al Climate change : Il verde pubblico, un tempo semplice indice della qualità urbanistica dei nostri spazi all’aperto, oggi rappresenta invece un indicatore dello sviluppo urbano sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.Dal 2013, la legge nazionale ribattezzata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ha portato all’istituzione della Giornata Nazionale degli Alberi, che cade ogni 21 novembre, e dal 2015 ...

Venezia - "danni irreparabili" alla Basilica di San Marco. E il M5s incolpa il Climate change : Per il patriarca Francesco Moraglia serve un intervento straordinario del governo. Il ministro Franceschini segue passo...

Venezia : De Petris - 'inutili opere come Mose - problema è Climate change' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Venezia allagata! Ennesima dimostrazione dell'inutilità delle opere faraoniche come il Mose e di come il climate change sia un problema reale che deve essere affrontato con la massima serietà. Ci stringiamo alle famiglie delle due vittime, agli abitanti e ai soccorritori

Venezia sommersa dall'acqua : tra Climate Change ed errori umani : La basilica di San Marco ...

Aramco - Ipo al via il 17 novembre Climate Change fra i rischi in Borsa : La tanto attesa data per l’Ipo del secolo, così com’è stata definita la quotazione di Saudi Aramco, la società petrolifera dell’Arabia Saudita da cui proviene il 10% della produzione mondiale di greggio, è stata fissata: il 17 novembre iniziano le sottoscrizioni per lo sbarco in Borsa destinato a divenire la più grande quotazione in Borsa al mondo Segui su affaritaliani.it

Climate Change - tegola sull’Italia : dal 2050 costerà l’8% del Pil : Una nuova metodologia di analisi, che combina i dati economici con quelli climatici ad alta risoluzione spaziale, per il nostro Paese stima dal 2050 una perdita del prodotto interno sette volte superiore a quelle degli studi precedenti. Pesantissimo in particolare l’impatto nel Mezzogiorno: la disuguaglianza con il Nord è destinata ad aumentare del 16% nel 2050 e del 61% nel 2080

Climate Change : da Shanghai a Venezia - le città che finiranno sott’acqua entro il 2050 : Un nuovo report di Climate central, un istituto no profit, rivede in peggio le stime sull’innalzamento dei mari. Per l'Italia le previsioni variano di poco, ma l'autore del paper di Climate Central, Scott Kulp, avverte: “Il rischio attorno a Venezia è grave”

Il Climate Change colpisce le banche - e pesa per il 20% sulla mancata crescita : Un nuovo filone di ricerca ha iniziato a studiare gli impatti dei cambiamenti climatici sul settore finanziario. Le crisi finanziarie hanno ripercussioni sull’economia, perché causano una riduzione della produzione e dei consumi, ma anche sulla finanza pubblica, per un aumento dei costi necessari alla ristrutturazione del sistema finanziario da parte dei governi. Il cambiamento climatico e gli eventi estremi ad esso associati, come alluvioni, ...

Climate Change e paradossi : così i metalli «green» aumentano le emissioni di CO2 : Per la transizione energetica sono necessarie enormi quantità supplementari di metalli:?dal rame per potenziare le reti elettriche a litio e cobalto per le batterie. Ma accelerare le estrazioni minerarie rischia di far aumentare anziché?diminuire le emissioni di CO2:?un problema che nell’era di Greta Thunberg i giganti del mining non possono più ignorare