Clima | nel 2019 rallenta l’aumento delle emissioni di CO2

Clima COP25 - Save the Children : “Nel 2019 le catastrofi naturali hanno causato oltre 1200 vittime in Africa orientale e meridionale” : Almeno 33 milioni di persone in Africa orientale e meridionale[1], tra cui più di 16 milioni di bambini[2], sarebbero vittime dell’insicurezza alimentare causata dalle crisi Climatiche, che in alcuni casi possono portare fino a una vera propria emergenza fame. Più di 1200 persone hanno perso la vita a causa di cicloni, inondazioni e frane in Mozambico, Somalia, Kenya, Sudan e Malawi nel 2019[3]; in Africa meridionale, inoltre, negli ultimi 50 ...

Clima - Oxfam : nel mondo uno sfollato ogni 2 secondi per emergenza : Le catastrofi naturali alimentate dall’impatto del cambiamento Climatico sono la prima causa al mondo di migrazioni forzate all’interno di Paesi spesso già poverissimi o dilaniati da conflitti. Negli ultimi 10 anni sono aumentate di 5 volte e hanno costretto oltre 20 milioni di persone ogni anno, una persona ogni 2 secondi, a lasciare le proprie case per trovare salvezza altrove: è l’allarme lanciato da Oxfam, attraverso un nuovo rapporto, ...

Conferenza sul Clima : la COP25 nel 2° anno più caldo per il pianeta dal 1880 : “La responsabilità del Summit di Madrid è aumentata da un 2019 che si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: è quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti in occasione del Summit sul Clima (COP25) in Spagna sulla base dei dati dei primi dieci ...

Taranto - il quarto sciopero per il Clima nella città dell'acciaio : Fonte foto: Emanuela CarucciTaranto, il quarto sciopero per il clima nella città dell'acciaio 1Sezione: Cronache Tag: sciopero clima stabilimento siderurgico Emanuela Carucci Durante la manifestazione cittadina organizzata in occasione del 'Fridays for future' ci sono stati vari interventi dal ...

Clima - tornano gli studenti nelle piazze del mondo. E in Italia ci sono pure le sardine : Torna oggi in tutto il pianeta il quarto sciopero globale del Clima dei Fridays For Future, in occasione del Black Friday visto come evento consumistico, e della conferenza Onu sul Clima Cop25 che si apre lunedì. Greta Thunberg per la prima volta assente dalle manifestazioni. In...

Clima - studenti in piazza per i Fridays for Future : manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO] : Fridays For Future torna in piazza in tutto il Mondo. Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città Italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul Clima ...

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai cambiamenti Climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Clima - rapporto di Berlino sull’aumento delle temperature : nell’estate 2003 morte 7500 persone : Oggi il governo di Berlino ha pubblicato il rapporto sul Clima sull’aumento delle temperature. “È difficile immaginare cosa significherebbe se si dovesse continuare davvero a questa velocità“, ha detto la ministra tedesca dell’Ambiente Svenja Schulze presentando la relazione che esamina le conseguenze per la salute, l’agricoltura, le foreste, i fiumi, i trasporti e l’economia. Per la prima volta il rapporto fa una ...

Ambiente - Coldiretti : record di gas serra nel secondo anno più caldo di sempre. Il decalogo della spesa salva Clima : Il nuovo record dei livelli di gas serra viene fatto segnare in un 2019 che si classifica fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta facendo registrare una temperatura media nei primi dieci mesi sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,94 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base degli ultimi dati del Noaa, il National climatic Data ...

Clima : record di emissioni di gas serra nel 2018 : Nuovo record di emissioni di gas serra. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite, nel 2018 la concentrazione di diossido di carbonio (CO2), che rappresenta il principale gas a effetto serra derivante da attività umane, ha raggiunto le 407,8 parti per milione: la concentrazione più alta da 3-5 milioni di anni, secondo il segretario generale dell’Organizzazione Petteri Taalas. “Allora, la ...

Clima - nel Piano per la sostenibilità vanno citate le città. Per decarbonizzare serve sinergia : L’Unione europea ha sempre svolto un ruolo di leader nella lotta al cambiamento Climatico e, dopo aver adottato un impegno di riduzione delle proprie emissioni di gas Climalteranti del 20% entro il 2020, ha rilanciato con l’obiettivo del taglio del 40% entro il 2030. La nuova presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha più volte dichiarato che intende lavorare per aumentare tale obiettivo al 50-55%, quale misura necessaria per ...

Giornata degli Alberi - WWF : il verde è un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti Climatici : Venezia sommersa dall’acqua e le alluvioni che hanno messo a dura prova tanta parte dell’Italia dimostrano come i cambiamenti climatici siano oggi una triste e quotidiana realtà: “Gli eventi meteorologici “estremi” che mettono a dura prova il nostro territorio e di cui hanno fatto le spese anche diverse oasi del WWF, come quella del Lago di Burano in Toscana, letteralmente sommersa, sono ormai una realtà con cui confrontarsi e che ormai ...

Cambiamenti Climatici - la biologa marina Wcpa : “L’emergenza di Venezia è correlata - nel 2050 non ci saranno più pesci” : “Quello che è accaduto a Venezia è fortemente correlato”. Lo ha affermato la biologa marina Mariasole Bianco, vice Chair della Wcpa (Commissione mondiale sulle aree protette della Iucn-Unione internazionale per la conservazione della natura), parlando al Festival del futuro a Verona. A proposito delle alte maree ha aggiunto: “Il fatto è che questi eventi aumentano di frequenza e intensità: la Basilica di San Marco è stata ...