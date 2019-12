Clima | in Italia quasi 20mila morti dal 1999

Italia 6° nel mondo per numero di morti a causa di eventi Climatici : Uno studio eseguito da Germanwatch ha preso in esame le vittime da eventi climatici gli ultimi due decenni. Tra il 1999-2018, l’Italia si è classificata al 6° posto del mondo per numero di morti. Guardando solo all’ultimo anno, invece, è 21esima. Lo studio si chiama Climate Risk Index Sono numeri che non fanno per niente onore all’Italia, quelli che risultano da una ricerca condotta dall’organizzazione non governativa Germanwatch. Lo ...

Clima - Italia al sesto posto al mondo per numero di vittime. Agenzia europea ambiente : a rischio obiettivi fissati per il 2030 : L’Italia è al sesto posto nel mondo per numero di vittime causate dagli eventi meteorologici estremi. Lo riferiscono i dati annuali pubblicati dal Climate Risk Index di Germanwatch che, riferendosi al periodo 1999-2018, posiziona l’Italia diciottesima, invece, per numero di perdite economiche pro capite e nel complesso, nella lista dei Paesi più colpiti dagli eventi estremi, ventiseiesima. Dati che mostrano come le condizioni ...

Morire di Clima : Italia al 6° posto al mondo nell’ultimo decennio : Nell’ultimo decennio, l’Italia è stata il sesto Paese al mondo per morti da eventi climatici estremi. Un dato inquietante che dimostra tutta la fragilità del nostro Paese ma anche come le condizioni meteorologiche estreme, legate ai cambiamenti climatici, stiano colpendo non solo i Paesi più poveri come Myanmar e Haiti, ma anche alcuni dei Paesi più ricchi del mondo. Tanto che nel 2018 è stato il Giappone il Paese più colpito ...

Clima - l’Italia ha scelto di puntare sul gas. Con buona pace di tutti : Le notizie sui disastri degli effetti dei cambiamenti Climatici, al nord come nel sud del Paese, sono ormai all’ordine del giorno. Da diversi anni, oltre a intensificarsi in forza distruttiva, tali eventi si susseguono con sempre maggiore frequenza. Le Nazioni Unite, attraverso il panel intergovernativo sui cambiamenti Climatici (Ipcc) pubblica regolarmente allarmi per i decisori politici che, a oggi, con poca efficacia e ancor meno efficienza, ...

Clima - Fridays for Future : oggi in tutta Italia “300mila in piazza” : “Alla fine più di 300.000 persone sono scese in piazza oggi, nonostante la pioggia, in tutta Italia in più di 110 città piccole e grandi. I picchi ci sono stati a Roma (30mila persone sono arrivate in piazza del Popolo), Milano con 25.000 persone, Torino e Napoli con 10.000 persone e tantissime altre città“: lo hanno affermato gli organizzatori dei Fridays For Future. L'articolo Clima, Fridays for Future: oggi in tutta Italia ...

Clima - Conte : “Italia in trincea per sostenibilità e innovazione” : “Saremo in prima fila, in trincea per una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e per indirizzare tutti i nuovi investimenti in direzione della sostenibilità e delle innovazioni, di cui l’economia circolare è un emblema“: lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, al Forum Eusalp a Palazzo Lombardia a Milano. “L’obiettivo ambientale è in primo piano nel nuovo esecutivo comunitario“, ...

Clima - tornano gli studenti nelle piazze del mondo. E in Italia ci sono pure le sardine : Torna oggi in tutto il pianeta il quarto sciopero globale del Clima dei Fridays For Future, in occasione del Black Friday visto come evento consumistico, e della conferenza Onu sul Clima Cop25 che si apre lunedì. Greta Thunberg per la prima volta assente dalle manifestazioni. In...

Clima - studenti in piazza per i Fridays for Future : manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO] : Fridays For Future torna in piazza in tutto il Mondo. Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città Italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul Clima ...

Clima - gli italiani sono i più ottimisti. Peccato siano pure sempre più incollati all’auto : Gli italiani sono sempre più incollati all’auto. Lo dice il nuovo (16esimo) rapporto Isfort, che anno dopo fotografa le abitudini di mobilità degli italiani. Uno scenario preoccupante: la maggioranza degli spostamenti è compiuta in auto (59%) e lo share modale dell’auto è aumentato rispetto allo scorso anno. E’ diminuito l’uso della bici. Siamo al 37,1% di mobilità sostenibile (piedi, bici, mezzi pubblici), praticamente ...

“Gli italiani - il solare e la green economy” : l’89% è preoccupato dai cambiamenti Climatici e solo il 2% crede nell’azione del Governo a contrasto : È stato presentato oggi il XVII Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”, realizzato dall’Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto Sondaggi, i cui dati sono stati divulgati al convegno “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal”, organizzato presso l’Auditorium del MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con la main partnership di Enel, con la ...

Cambiamenti Climatici : il 69% degli italiani crede che sia possibile invertire la tendenza : La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha lanciato oggi la seconda edizione dell’indagine sul clima, condotta in partenariato con la BVA, una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato. L’indagine è un indicatore di come i cittadini percepiscono il fenomeno dei Cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti d’America e in Cina. La prima serie di risultati pone l’attenzione su come i cittadini avvertono i ...

Maltempo - WWF : Italia in ginocchio - è solo colpa dei cambiamenti Climatici? : Le piogge intense, fino a 350 millimetri nel savonese, hanno messo di nuovo messo in ginocchio diverse regioni tra il nord e il sud del Paese. Genova per la terza volta in meno di nove anni è sott’acqua (2011, 2014, 2019): i rii Fegino, Ruscarolo, Valpolcevera sono esondati facendo danni e lasciando detriti e fango al loro passaggio. Per fortuna, a differenza del passato, non ci sono state vittime e questo grazie ad un sistema di allerta, ...

Cambiamenti Climatici - il report che racconta gli effetti : raccolti più scarsi e lavoratori meno produttivi. “Danni alla salute anche in Italia” : Il cambiamento climatico fa danni alla salute. E lo fa anche in modo inaspettato, ad esempio provocando un aumento delle malattie infettive, come il vibrio (colera) o la febbre Dengue. Questo non solo nei paesi non occidentali, ma anche in Italia, dove la capacità delle zanzare di farsi vettori di questo virus è raddoppiata rispetto al 1980. È uno dei dati contenuti nel rapporto “The Lancet Countdown 2019: Tracking Progress on Health and Climate ...

Clima violento : l’Italia sempre più vittima degli eventi estremi : Il maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl maltempo in ItaliaIl ...