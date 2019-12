Claudia Dionigi Instagram | foto bollente con Lorenzo Riccardi | «Ma il Cobra lo fa con gli

Claudia Dionigi - ex U&D - stronca l'attuale Trono Classico : 'Mi lascia sempre più allibita' : Il parere che Claudia Dionigi ha espresso in queste ore sul Trono Classico di Uomini e Donne, sembra essere in linea con quello della maggior parte degli spettatori: gli attuali tronisti, infatti, non riescono a far breccia nel cuore del pubblico. Sembrano essere lontanissimi i tempi in cui la versione "giovani" del dating-show monopolizzava gli ascolti grazie ai percorsi di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella. Giulio Raselli ...

News Trono Classico - Claudia Dionigi boccia i tronisti : “Allibita” : Claudia Dionigi critica il Trono Classico: “Sono allibita” Il pubblico vuole il Trono Over, lo chiede e soprattutto lo premia con ascolti davvero altissimi. Uomini e Donne continua, anno dopo anno, a macinare ascolti sconfiggendo la concorrenza a suon di auditel. Non si ha più memoria di un Trono Classico avvincente e originale tanto che si vorrebbe da Maria De Filippi una rivoluzione netta: eliminare i Troni e formare un parterre ...

Claudia Dionigi - ex di U&D - parla della rottura tra Luigi e Irene : 'Le cose si superano' : La coppia formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è una delle poche sopravvissute dopo la trasmissione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne ad oggi sono felici e la loro convivenza prosegue a gonfie vele, anche se a volte non mancano delle liti. L'ex corteggiatrice oltre a parlare del rapporto con il suo compagno, si è espressa sulla fine della storia tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni. Infine, ha lanciato una vera e propria ...

Claudia Dionigi : Un figlio con Lorenzo Riccardi? Lo desideriamo : Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che sembrano essere intenzionati a costruire una famiglia insieme nonostante la giovane età. I due si sono fidanzati davanti alle telecamere di Canale 5 a conclusione della scorsa stagione televisiva e, mentre molti loro “colleghi” si sono già detti addio, Lorenzo e Claudia sembrano essere sempre più innamorati l’uno dell’altra. Il loro ...

Gossip UeD - Claudia Dionigi sul suo rapporto con Lorenzo : “Sono fredda” : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne: Claudia Dionigi fa una rivelazione spiazzante Uno dei tronisti più amati della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e Donne è stato senza ombra di dubbio Lorenzo Riccardi, il quale ha scelto Claudia Dionigi. E a distanza di tanti mesi la coppietta pare continuare ad andare d’amore e d’accordo. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore la ragazza ha fatta molto discutere anche per una ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi rivela l’ossessione di Lorenzo Riccardi : “È fissato” : Pochi ci avrebbero scommesso, ma tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi l’amore va a gonfie vele. La coppia, nata nella scorsa stagione nello studio di Uomini e Donne dove lui era tronista, è sempre più unita e innamorata, anche se qualcuno è ancora scettico. Per esempio, qualche giorno fa la bella ex corteggiatrice aveva pubblicato su Instagram una dolce dedica al suo fidanzato ma nel giro di poche ore si è vista arrivata una frecciatina ...