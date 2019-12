Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 | la graduatoria dopo l’individuale di

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : le graduatorie dopo il superG di Lake Louise. Dominik Paris ad un punto dalla vetta : La Coppa del Mondo di sci alpino ha visto andare in archivio il superGigante di Lake Louise: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con l’austriaco Matthias Mayer che per un solo punto, 161 a 160, impedisce al nostro Dominik Paris, secondo oggi, di acciuffare la vetta della graduatoria. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2019-2020 1 MAYER Matthias AUT 161 2 Paris Dominik ITA 160 3 DRESSEN Thomas GER 126 4 KRISTOFFERSEN ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo lo slalom di Killington. Mikaela Shiffrin prende il largo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio lo slalom speciale di Killington: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la statunitense Mikaela Shiffrin dominante e che guida la graduatoria generale e quella di specialità. Bene negli USA Irene Curtoni. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2019-2020 1 Shiffrin Mikaela USA 340 2 GISIN Michelle 148 3 VLHOVA Petra SVK 138 4 HOLDENER Wendy SUI ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020 : la graduatoria dopo Ruka. Daniel Andre Tande in testa con due vittorie : dopo il weekend di Ruka, chiuso anticipatamente dal forte vento che ha impedito la disputa della seconda delle due gare in programma in Finlandia, al comando della Classifica c’è Daniel Andre Tande. Il norvegese, infatti, è finora l’unico vincitore, avendo conquistato il successo sia a Wisla che a Ruka. Dietro di lui ci sono lo sloveno Anze Lanisek e l’austriaco Philipp Aschenwald, mentre il detentore della Sfera di Cristallo, ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Dorothea Wierer subito in testa : La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con la Dorothea Wierer, che prende subito la testa nella generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 60 2 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 54 3 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH ...

Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2019-2020 : la graduatoria dopo Ruka. Riiber guida con distacco. Pittin migliore degli azzurri in ventesima posizione : Si è chiusa la prima tappa di questa Coppa del Mondo di combinata nordica 2019/2020 di scena a Ruka. Il dominatore delle tre gare finlandesi è stato il norvegese Jarl Magnus Riiber che ha conquistato una fantastica tripletta, salendo in vetta alla graduatoria generale a punteggio pieno Alle spalle del leader tre suoi compagni di squadra si tratta di Jens Luraas Oftebro con 180 punti, Joergen Graabak 175 punti e Espen Bjoernstad con 170. Il primo ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2019-2020 : la graduatoria dopo la sprint di Oestersund. Johannes Boe subito al comando : La Coppa del Mondo di biathlon ha visto andare in archivio la prima sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la prima prova che vale per la Classifica, che equivale anche alla Classifica di specialità delle sprint, con il norvegese Johannes Thingnes Boe, che prende la testa nella graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 BOE Johannes Thingnes NOR 60 2 BOE Tarjei NOR 54 3 ELISEEV Matvey RUS ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : le graduatorie dopo la tappa di Ruka. Johannes Klaebo si conferma in vetta : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio il Ruka Triple, minitour che inaugura la stagione: queste le graduatorie dopo la prima sprint e le prime due gare distance della stagione, con il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che rafforza la testa nella graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 324 2 IVERSEN Emil NOR 283 3 NISKANEN Iivo FIN 228 4 ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : le graduatorie dopo la discesa di Lake Louise. Kristoffersen in testa - Paris 4° : Henrik Kristoffersen si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino dopo la discesa libera di Lake Louise. Il norvegese è a quota 113 punti, tredici in più del tedesco Thomas Dressen che oggi ha trionfato e del francese Alexis Pinturault che resta il grande favorito per la conquista della Sfera di Cristallo. Dominik Paris è quarto a 80 punti ed è secondo nella Classifica della discesa. Di seguito ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo il gigante di Killington : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020. La statunitense svetta con 240 punti dopo il gigante di Killington e vanta già 112 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener che è tallonata dalle azzurre Federica Brignone e Marta Bassino dopo la bellissima doppietta sulle nevi americane. Le due azzurre sono seconda e terze nella Classifica di gigante alle ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : le graduatorie dopo la 15 km di Ruka. In testa Johannes Hoesflot Klaebo : La Coppa del Mondo di sci di fondo ha visto andare in archivio le prime due tappe del Ruka Triple, minitour che inaugura la stagione: queste le graduatorie dopo la prima sprint e la prima gara distance della stagione, con il norvegese ohanes Hoesflot Klaebo che guida la graduatoria generale. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 96 2 IVERSEN Emil NOR 80 3 GOLBERG Paal NOR 78 4 BOLSHUNOV ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : Guazzini-Consonni chiudono in terza posizione nella madison femminile. Lamon indietro nella Classifica dell’omnium dopo tre prove : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Nel frattempo premiate le medagliate del madison femminile, tra cui anche le nostre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, protagonisti di una grandissima prestazione quest’oggi. 13.36 Bellissimo testa a testa, ma è la beniamina di casa a vincere il primo round in 11”131. 1-0 Lee. 13.35 La finale per il primo posto vedrà invece impegnate la numero 1 del ranking, Lee Wai Sze (Hong Kong) e ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020 : le graduatorie dopo la 10 km di Ruka. Bjornsen al comando - Johaug quarta : Sadie Maubet Bjornsen è al comando della Classifica di Coppa del Mondo femminile dopo la 10 km a tecnica classica di Ruka, in Finlandia. L’americana sfrutta la combinazione del terzo posto di ieri nella sprint e nel quarto odierno della 10 km per balzare a quota 83 punti, davanti alla russa Natalia Nepryaeva e alla svedese Jonna Sundling. Quarto posto per la norvegese Therese Johaug, mentre per Ingvild Flugstad Oestberg si dovrà attendere ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer puntano alla Classifica generale - Dominik Windisch e Lukas Hofer ‘cacciatori di tappe’ : La Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon è finalmente giunta al Day-0. Domani, nella località svedese di Östersund sede dei trionfali scorsi Mondiali per i colori azzurri, si apriranno le danze con le staffette miste, un piccolo antipasto prima delle Sprint di domenica che inaugureranno la vera rincorsa alla Sfera di cristallo. Un titolo che per la prima volta nella storia dovrà, in campo femminile, essere difeso da un esponente del nostro ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : quando riprende la battaglia tra Vanessa Ferrari e Lara Mori? Le prossime tappe per il pass olimpico e la Classifica : La FIG ha ufficializzato la classifica al corpo libero della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica dopo che nel weekend si è disputata la quinta tappa del circuito a Cottbus (Germania). Il regolamento è molto arzigogolato e si parlava di possibili detrazioni di punti alle ragazze che hanno contribuito alla qualificazione della squadra attraverso i Mondiali ma così non è stato, la tedesca Kim Bui conserva il suo score nonostante fosse ...