Ciclismo | la formazione e la rosa 2020 della Bora-Hansgrohe | confermati Sagan e Ackermann

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Annunciate le prime tre squadre World Tour, è tempo di parlaretedesca. Nata nel 2010 comeContinental dal nome Team NetApp, è entrata definitivamente a far partemassima serie, con il nome attuale, nel 2017. In questa stagione ha raccolto la bellezza di quarantasette vittorie chiudendo il ranking UCI al secondo posto. Tra i più titolati di quest’anno troviamo il velocista tedesco Pascalcon tredici sigilli, il forte passista e campione nazionale teutonico Maximilian Schachmann con sei vittorie, e lo sprinter irlandese Sam Bennett con altri tredici primati. Quest’ultimo peró, proprio nella giornata di ieri, è definitivamente entrato a far parteDeceuninck-Quick Step, che lo ha ingaggiato come sostituto di Elia Viviani per gli sprint. Tornando alle vittorie stagionali, ci si aspettava molto di più da parte ...

