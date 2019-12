Chi è Rosalia Porcaro | età | carriera e vita privata della comica italiana

viagginews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Conosciamo meglio la storia di: tutte le curiosità sullanasce a Casoria, in provincia di Napoli, il 27 gennaio 1996. Frequenta il liceo scientifico statale “Filippo Brunelleschi” ad Afragola, del quale oggi presiede l’Associazione ex studenti. Nel 1984 si iscrive ad una scuola di … L'articolo Chi è: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

larriedrews : A chi piace la voce di rosalia nel video di eroda? A me per niente, non si capisce un cavolo. - hazzaswarrior : Io : ma chi cazzo è sta Rosalia? Harry : mette Rosalia ovunque, le mette like ogni due secondi. Okay fra ho capito chi sia, move on ora - Gina17886201 : RT @acotrozzi: Lei ? Lei chi era ? Era una canuzza in gravidanza che qualche BASTARDO l ha investita rompendogli il bacino e quindi non si… -