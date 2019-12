Chi è Kimberley Mens | la fidanzata di Sami Khedira della Juventus

cronacasocial

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Brutte notizie per Maurizio Sarri in vista del rush di fine anno, che porterà alla pausa invernale.dovrà essere operato in artroscopia a causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro. L’intervento di pulizia artroscopia che sarà eseguito dal professore Boenisch ad Ausburg, in Germania, e terrò il centrocampista tedesco lontano dai campi almeno fino a inizio 2020. Una tegola nell’avvicinamento alla sfida di sabato contro la Lazio, partita molto sentita dopo il pareggio con il Sassuolo e il sorpasso subito dall’Inter. «Sono avanti di un punto, non di dieci – aveva spiegato a Milano Miralem Pjanic, a margine del Gran Gala Aic – Non siamo nemmeno a metà stagione, abbiamo affrontato avversari forti. La stagione è lunga». LEGGI ANCHE: Chi è Edoardo Angela, il figlio di Alberto. Per fortuna, accanto al giocatore, ci sarà la sua...