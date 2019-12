Chi è Benedetta Pilato | il talento del nuoto azzurro

Elisabetta Gregoraci - vendetta a tempo record su Briatore e Benedetta : "Chi è il suo corteggiatore" (vip) : Un corteggiatore molto famoso per Elisabetta Gregoraci. La ex di Flavio Briatore, che avrebbe mal digerito il flirt tra il manager e la sua giovanissima e sensuale "amica" Benedetta Bosi immortalato dallo scoop del settimanale Chi, secondo la rubrica Chicce di gossip pubblicata dallo stesso magazine

“Benedetta è solo un’amica” - ma le nuove foto lo inChiodano. Flavio Briatore non può più mentire : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. “Fa rabbrividire”. Non ha usato mezzi termini ...

Flavio Briatore - parla la fidanzata Benedetta : 'L'intelligenza non invecChia mai' : Flavio Briatore e Benedetta Bosi sono una delle coppie più chiacchierate del momento. L'imprenditore dopo un periodo vissuto da single, sembra che abbia ritrovato la felicità al fianco di una ragazza molto più giovane di lui. Viste le numerose critiche ricevute, è intervenuta sui social la diretta interessata per spiegare i motivi della sua scelta. In seguito agli scatti pubblicati dalla rivista di cronaca rosa Chi, il web ha puntato il dito ...

Flavio Briatore e la baby fidanzata - parla lui : “Chi è davvero Benedetta Bosi” : Da giorni il presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, modella toscana di 49 anni più giovane domina la cronaca rosa. Dopo la spifferata di Dagospia, il settimanale Chi ha pizzicato la coppia a Malindi tra tuffi in piscina, baci, abbracci e sguardi complici. Una love story che, a giudicare dal suo commento, non deve esser piaciuta alla ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. Mentre infatti lui era a Malindi con la nuova ...

“Benedetta Bosi bacia teneramente Flavio Briatore” : Chi è la studentessa di 20 anni : Secondo quanto riporta il settimanale ‘Chi’, Flavio Briatore starebbe frequentando Benedetta Bosi. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha pubblicato gli scatti che ritraggono il “weekend romantico” tra l’imprenditore di 69 anni e la studentessa di 20 anni. Dopo un tuffo in piscina, i due sembrano prossimi a scambiarsi un bacio (vedi foto in alto, ndr). Il settimanale Chi assicura: “Benedetta ...

BENEDETTA PORCAROLI - ChiARA IN BABY 2/ 'La storia vera è stata uno choc' : BENEDETTA PORCAROLI tra le grandi protagoniste di BABY 2, veste i panni di CHIARA: 'Le prostitute dei Parioli? Le conoscevo'.