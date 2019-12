Che problemi ha Giorgia Meloni con “Bella ciao”?

Casey Stoner non sta bene : “Ho problemi alle vertebre e alla schiena - non posso fare tanti sport Che amo” : Casey Stoner non sta bene ed ha rivelato al portale iberico “Marca.com” di soffrire di una sindrome da stanchezza cronica che gli impedisce di praticare molte attività sportive, sia in sella ad una moto sia semplicemente tirando con l’arco, una delle tante passioni dell’australiano. Stoner in pratica non può fare sport: “Non giro sui kart da più di un anno. Non ho più l’energia per farlo. Non ho ...

Clima - nuova tegola sulle auto elettriChe : il freddo compromette le batterie - ma ci sono problemi anChe con il caldo : Secondo recenti studi, il freddo riduce notevolmente le performance delle auto elettriche, soprattutto per quanto riguarda la vita della batteria. Uno studio di AAA (American automobile Association) ha suggerito che le basse temperature possono ridurre il range delle batterie nella maggior parte delle auto elettriche di oltre il 40%. Lo studio ha evidenziato che le prestazioni possono essere persino peggiori quando sono in uso i riscaldamenti ...

Instagram down - perchè non funziona in Italia?/ Problemi su Stories e login : è caos : Instagram down: segnalazioni da tutta Italia, perchè non funziona? Problemi nella visualizzazione delle Stories e di accesso.

Pedullà : “Magari Ibra aspetta Che il Napoli risolva i problemi - compreso il discorso epurazioni” : Ibra è ovunque, se lo si potesse sdoppiare o triplicare troverebbe casa lo stesso, nonostante l’età. Lo vogliono Milan, Bologna e forse anche il Napoli, ma lui ha bisogno di tempo per decidere e capire quale sa la scelta migliore. Zlatan sarebbe un’eccezione per il Milan, scrive Pedullà sul Corriere dello Sport, certo un’eccezione eccellente “Al Milan farebbe comodo andare avanti per sei mesi, opzione o non opzione, ...

Persona Che non si rivela mette buste con soldi autentici nella cassetta della posta - destinatarie persone con problemi economici : Sta accadendo un fenomeno decisamente strano a Villarramiel, un piccolo paesino in Spagna. Arrivane nelle buche delle cassette delle poste di persone che hanno oggettive necessità economiche delle buste con soldi veri. Nessuno sa chi sia il mittente di tali spedizioni ed è anche strano che destinatari di tali buste siano solo persone che sono in difficoltà economiche, quindi evidentemente conosciute da chi effettua questo gesto. Queste ...

Madonna annulla tre date del tour per problemi di salute : «Il dolore Che provo è travolgente» : Madonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna – 61 anni, energia pura e carriera sempre alle stelle – è costretta a rallentare. Madame X deve prendersi una pausa. L’ha annunciato lei stessa dal suo profilo Instagram. Senza scendere troppo nei dettagli ma soffermandosi sulla notizia: ...

Cambiasso sulle parole di De Laurentiis : «Meglio se il Napoli non avesse fatto sapere a tutti i problemi Che aveva» : Le parole di De Laurentiis al termine di Liverpool-Napoli, hanno accesso, come prevedibile, una lunga serie di commenti nel salotto di SKy. Già prima della partita, Paolo Condò, a Sky, aveva lanciato la provocazione che la qualificazione Champions potesse essere la scusa per sistemare la crisi del Napoli ed annullare tutti i provvedimenti punitivi. I tweet i De Laurentiis danno l’assist per tornare sull’argomento e Condò vede nella ...

AnChe problemi TIM oggi 25 novembre : non funziona Internet fisso : Si ravvisano alcuni problemi TIM nella giornata di oggi 25 novembre, che fanno da eco a quelli, almeno fino a questo momento, ben più gravi relativi al gestore telefonico Vodafone, che hanno tenuto banco ieri 24 dicembre in Liguria ed in altre zone del Nord Italia. Non si tratta sicuramente di disturbi di chissà quale peso, essendo le segnalazioni di guasto ancora esigue, e per lo più circoscritte ad Internet fisso (come si evince dal portale ...

Riprendono i problemi Vodafone anChe oggi 25 novembre : il quadro aggiornato : Giorni difficili per quanto concerne un tema come quello dei problemi Vodafone, considerando il fatto che oggi 25 novembre continuiamo a riscontrare segnalazioni da parte di utenti che stanno facendo fatica ad utilizzare i servizi solitamente resi disponibili dalla compagnia telefonica. Esattamente come avvenuto nella giornata di ieri, la vicenda pare riguardare sia la telefonia fissa, sia quella mobile, almeno stando alle lamentele raccolte ...

Che numeri - per Huawei Mate 30 : ecco gli esemplari venduti - nonostante i problemi : Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha fornito una prima importante indicazione sulle vendite degli smartphone della serie Huawei Mate 30 L'articolo Che numeri, per Huawei Mate 30: ecco gli esemplari venduti, nonostante i problemi proviene da TuttoAndroid.

Per DxOMark il OnePlus 7 Pro se la cava bene con il playback audio - anChe se ci sono seri problemi con i bassi e non solo : Il nuovo OnePlus 7 Pro riceve un buon punteggio audio a seguito del test di DxOMark L'articolo Per DxOMark il OnePlus 7 Pro se la cava bene con il playback audio, anche se ci sono seri problemi con i bassi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Per DxOMark il OnePlus 7T Pro se la cava bene con il playback audio - anChe se ci sono seri problemi con i bassi e non solo : Il nuovo OnePlus 7T Pro riceve un buon punteggio audio a seguito del test di DxOMark L'articolo Per DxOMark il OnePlus 7T Pro se la cava bene con il playback audio, anche se ci sono seri problemi con i bassi e non solo proviene da TuttoAndroid.

“Abbiamo problemi di intimità”. MiChelle Hunziker - la confessione su Tomaso Trussardi : cosa è successo : Michelle Hunziker, a casa sua, ha un problema! Una bazzecola, si fa per dire... come tutti sappiamo e come hanno più volte riportato i diretti interessati, l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l’imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità. No, non vi allarmate: come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio ...

MiChelle Hunziker e Tomaso Trussardi - amore a gonfie vele ma problemi di... intimità : L'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno e come Leggo.it ha raccontato nel passato. La showgirl e l'imprenditore della moda,...